Eleonora Daniele: quando si sposa con Giulio, le lacrime per il fratello

Eleonora Daniele conferma il suo matrimonio a Domenica In: l’indizio a Mara Venier

Eleonora Daniele, nel corso dell’intervista con Mara Venier a Domenica In, conferma il suo matrimonio con il fidanzato Giulio. I due stanno insieme ormai da 15 anni e ora finalmente sono pronti a convolare a nozze. In realtà, la coppia avrebbe voluto compiere questo passo importante molto tempo prima. Ricordiamo, infatti, che la Daniele ha rimandato per ben tre volte le sue nozze con Giulio. Ora Eleonora annuncia che questa volta non verranno rimandate. È dunque certo che la nota presentatrice si sposerà. Ma quando avverà questo evento? L’ex concorrente del Grande Fratello, in realtà, preferisce non rivelare la data ufficiale delle sue nozze con lo storico fidanzato. Ma decide comunque di dare a Mara Venier un indizio importante: “Entro fine anno”. Pertanto, Eleonora si sposerà con sicurezza entro l’anno 2019. La data la comunicherà alla conduttrice di Domenica In a fine maggio, ma dovrà restare segreta. Non solo, la Daniele ci tiene ad avere alle sue nozze sia Mara che Nicola. La Venier le assicura che sarà presente in questo giorno così importante.

Eleonora Daniele si sposa con lo storico fidanzato: il ricordo della morte del fratello

Dopo Pamela Prati, anche Eleonora conferma il suo imminente matrimonio a Domenica In. Nessuna data precisa viene in realtà comunicata dalla giornalista, pronta finalmente a rendere ufficiale il suo amore con Giulio di fronte agli occhi di Dio. Intanto, l’intervista diventa abbastanza delicata quando si affronta un tema molto doloroso per la Daniele. Quest’ultima, qualche tempo fa, ha perso una delle persone più importanti della sua vita. Stiamo parlando del fratello, che purtroppo soffriva di autismo. La morte del giovane l’ha cambiata per sempre, ma lei ora sente di averlo comunque vicino a lei. Dopo quanto accaduto al fratello, Eleonora lotta per rendere più efficaci le cure per gli autistici.

Eleonora Daniele non trattiene le lacrime: anche Mara Venier si commuove

Eleonora non può trattenere le lacrime durante l’intervista con Mara. La Venier affronta il tema legato alla morte del fratello autistico. La Daniele legge anche una lettera dedicata al giovane, che la fa commuovere. Dall’altra parte pure la Venier si lascia andare, non riuscendo più a trattenere le lacrime.