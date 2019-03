Pamela Prati: il matrimonio con Marco, la gelosia e il ricordo della madre

Pamela Prati, mai come oggi: a Domenica In mostra tutta la sua felicità

Pamela Prati appare super entusiasta a Domenica In, è proprio il caso di dire: mai come oggi. La nota showgirl italiana ha trovato l’amore con Marco e ora sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Presto ufficializzerà questa storia in chiesa, attraverso il matrimonio. In realtà, i due sono già sposati in comune, ma non vedono l’ora di convolare a nozze di fronte agli occhi di Dio. Mara Venier ammette di essere molto felice per lei, ma cerca intanto di comprendere quando sarà la data di questo tanto atteso matrimonio. Pamela, però, non vuole rivelare pubblicamente la data ufficiale delle sue nozze con Marco, con cui sta crescendo i suoi due figli in affido. “Sono una moglie e mamma felice”, rivela la Prati con il sorriso stampato sul viso. Dopo 30 anni, la nota showgirl è riuscita finalmente a prendere l’aereo. La sua grande paura di volare, non le permetteva di spostarsi da un Paese all’altro. Ora, proprio grazie all’amore, è riuscita a risolvere questo grande problema: “L’amore, non c’è miglior cura dell’amore”.

Pamela Prati super innamorata del suo Marco: “Sono una moglie e mamma felice”

Una frase che lascia tutti senza parole, quella che Pamela annuncia a Domenica In sull’amore. Ma è proprio vero, il forte sentimento che prova nei confronti di Marco, è riuscito a renderla un’altra persona, più felice e spensierata. Non solo, anche la presenza dei due bambini presi in affido la sta regalando dei momenti indimenticabili. In tutta questa felicità, però, Pamela avrebbe voluto avere al suo fianco sua mamma. La perdita della madre ha causato nella Prati tantissimo dolore. Ora ha compreso finalmente di non aver mai perso la donna, in quanto continuerebbe comunque a essere vicino a lei. “La mia mamma voleva vedermi sposata, ma ci sarà anche lei in chiesa”, confessa Pamela commossa.

Pamela Prati, dichiarazione d’amore per Marco: “Amore ti amo”

Pamela e Marco si sposeranno in Umbria, ma non vuole dire altro. “Sono gelosa, gelosissima. È un uomo straordinario, di altri tempi. Amore ti amo!” Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che la Prati fa all’uomo che è riuscito a renderla una persona diversa, innamorata e felice. Allo stesso tempo, la nota showgirl ammette di essere fortemente gelosa di Marco! Infatti, ancora la showgirl preferisce non mostrarlo al pubblico, tanto che rivela di non averlo portato a Domenica In per questo motivo. Intanto, c’è grande attesa per il matrimonio e Mara non vede l’ora di conoscerne i dettagli.