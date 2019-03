Pamela Prati matrimonio, invitati e ricevimento: festa con colpo di scena

Pamela Patri news matrimonio: ecco come ha organizzato il ricevimento

Procedo spediti i preparativi per le nozze di Pamela Prati. La showgirl, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha dichiarato di stare organizzando tutto insieme alle sue migliori amiche, nonché colleghe e socie della sua agenzia (l’Aicos Management). Per la cerimonia e il ricevimento la Prati ha già scelto tutto. “Sarò circondata da fiori in tinta, dal calore di amici e parenti. Accanto a me avrò Eliana e Pamela, le mie amiche del cuore, anzi, due sorelle, che mi stanno aiutando ad organizzare le nozze” ha raccontato lei. Dettagli definiti anche per quanto riguarda la festa. “Per il cibo abbiamo scelto di affidarci ad una nostra amica chef. Marco (il futuro marito, ndr) si è assicurato di abbondare con i dolci: confetti, fontane di cioccolato, vorrebbe qualcosa di fiabesco” ha poi aggiunto con gli occhi sognanti Pamela.

Pamela Prati, tutti gli invitati Vip al suo matrimonio: nozze con colpo di scena

Pamela Prati, durante l’intervista, ha svelato altri dettagli inediti delle sue nozze. “Dopo la cerimonia, che sarà classica, faremo una cena, i fuochi d’artificio e il giorno dopo un pranzo” ha svelato. “Saremo un centinaio e tra i vip ho invitato Simona Ventura, i miei amici de Il Bagaglino, Mara Venier, giusto per fare qualche nome… Ci sarà musica dal vivo con violini, arpe e un coro gospel”. La vera sorpresa, però, Pamela la farà mostrando per la prima volta in assoluto il volto del suo amato il giorno delle nozze. Marco, il futuro marito, tiene molto alla sua privacy ma, per l’occasione, farà un’eccezione. Sarà un matrimonio speciale quindi, con tanto di colpo di scena.

Pamela Prati felice e innamorata: in lacrime racconta il suo amore per Marco e i figli

Pamela Prati oggi si sente una donna felice. Lei e Marco hanno preso in affido due bambini e, dopo il matrimonio, lasceranno l’Italia per vivere insieme e crescere tranquilli i loro due figli. Emozionata mentre provava gli abiti da sposa Pamela, con le lacrime agli occhi, al settimana ha detto: “Ci siamo cercati nel mondo e ci siamo trovati”.