Pamela Prati in lacrime a Domenica Live per fidanzato e figli in affido

Pamela Prati a Domenica Live si emoziona parlando di fidanzato e figli

Pamela Prati ha compiuto 60 anni e cambiato vita. La bruna showgirl ha trovato un nuovo fidanzato o meglio dire, come l’ha definito la diretta interessata, “l’amore della sua vita”. Un amore forte, speciale, che ha emozionato Pamela durante l’ospitata a Domenica Live. L’ex star del Bagaglino si è commossa nel ricevere un regalo e una lettera del compagno Marco, un uomo di qualche anno più giovane con il quale ha subito creato una famiglia. La coppia, insieme da soli otto mesi, ha deciso di prendere in affido due bambini. Un maschietto di dieci anni e una bambina di sei. “La femminuccia fa la ballerina”, ha confidato Pamela, che non ha saputo trattenere le lacrime. Grazie a Marco, dunque, la sessantenne è riuscita ad avere una famiglia ma pure a superare alcune paure che la tormentavano da tempo. “Dopo trent’anni ho preso il treno. Tutto grazie a lui. Come sapete io soffro di claustrofobia”, ha spiegato la Prati a Barbara d’Urso.

Marco: chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati

Il nuovo fidanzato, Marco, è un imprenditore edile. Con Pamela Prati l’incontro è stato casuale ma si è rivelato un grande colpo di fulmine. “Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto lui”, ha dichiarato l’ex del Grande Fratello Vip al settimanale Chi.

Pamela Prati e Marco pronti a lasciare l’Italia

Con la sua nuova famiglia, Pamela Prati è pronta a lasciare l’Italia: la soubrette andrà a vivere all’estero. Un modo per trascorrere questa nuova fase della sua esistenza con tranquillità e riservatezza. “Abbiamo preso due bambini in affido, sono fantastici e lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto”, ha ribadito la donna.