Pamela Prati si confessa: il nuovo amore e due bimbi in affido

Pamela Prati compie 60 anni e si confessa a Chi: “Ho trovato l’amore della mia vita, l’uomo che aspettavo da sempre. Abbiamo preso due bimbi in affido. Ora posso anche non lavorare”

Ieri 26 novembre ha festeggiato 60 anni, oggi si confessa: Pamela Prati è più in forma che mai e la vita le sorride sotto tutti i punti di vista. Ha ritrovato l’amore (“L’uomo che aspettavo da sempre”), girerà il mondo e traboccherà attenzioni per due bimbi presi in affido; è quanto confessa in un’intervista esclusiva concessa al settimanale Chi (in edicola domani 28 novembre), dove ha fatto il punto sul suo attuale momento. Si comincia dal lato sentimentale. “Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto lui“, ha raccontato la showgirl che ha poi svelato che il fortunato si chiama Marco ed è un imprenditore edile.

“Ora posso anche voler non lavorare, vivremo tra la Francia e l’America, credo”. La showgirl si confida

“Andremo a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera“, ha spiegato Pamela. Una decisione non casuale, ma dettata dall’esigenza di “stare lontana dalle luci della ribalta“. Anche perché compiuti 60 anni le esigenze rispetto a un tempo sono cambiate: “Ora posso anche voler non lavorare, vivremo tra la Francia e l’America, credo”. Ma le sorprese non sono finite qui. “Abbiamo preso due bambini in affido – narra sempre la showgirl- sono fantastici e lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato.”.

Pamela Prati e la nuova vita all’insegna dell’amore e della famiglia

Per una delle donne dello spettacolo più conosciute e amate dal pubblico italiano si profila dunque una ‘seconda vita’, all’insegna della famiglia, dell’amore e dei viaggi. Speriamo che ogni tanto Pamela senta la mancanza del Bel Paese e torni in patria per un saluto.