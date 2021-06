GF Vip 6, due opinioniste per Signorini: spunta un nome a sorpresa

Due opinioniste donne per il Grande Fratello Vip 6? Così pare, anche se si vocifera al momento solo di trattative in corso. Alfonso Signorini avrebbe fatto la sua scelta, ma bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere la conferma ufficiale dei nomi. Nelle scorse settimane si è parlato di un ritorno, ovvero quello di Adriana Volpe. La conduttrice è stata una dei protagonisti della quarta edizione, ha dovuto abbandonare il gioco per un lutto in famiglia e per questo non è arrivata in finale. Solo per questo, perché in realtà era molto amata dal pubblico e proprio per tale amore la sua presenza sulle poltrone degli opinionisti sarebbe di sicuro gradita.

Si continua dunque a parlare di Adriana Volpe opinionista al GF Vip 6, ma da oggi non solo di lei. Il secondo nome su cui vorrebbe puntare Signorini è un’altra donna, anche lei molto amata sebbene lavori spesso dietro le quinte. La seconda opinionista potrebbe essere Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. A fare il suo nome è stato Giuseppe Candela per Dagospia: le voci da Cologno Monzese parlano di Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip 6, e non solo. Nella stessa notizia infatti è si parla di nuovo della presenza di Adriana Volpe, sebbene non sia ancora giunta la conferma ufficiale.

Insomma, nei corridoi di Mediaset si inizia a muovere qualcosa a proposito del Grande Fratello Vip 6. Sarà un’estate molto impegnativa per la squadra di Alfonso Signorini che dovrà scegliere dei concorrenti in grado di replicare il grande successo della quinta edizione. Non sarà facile trovare i nuovi Zorzi, Orlando, Pretelli, Mello e Zelletta, ma forse riuscirà meglio il compito di trovare i nuovi opinionisti del GF Vip 6. Nonostante una parte del pubblico, la più grande ovvero quella che ha portato Tommaso alla vittoria, avrebbe voluto Zorzi e Orlando opinionisti, così non sarà.

Dopo Pupo prima con Wanda Nara e poi con Antonella Elia, Signorini vorrebbe puntare su una coppia tutta al femminile. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste al GF Vip 6 potrebbero stupire e sorprendere. Fanpage ha sentito una persona vicina alla moglie di Bonolis, che avrebbe detto che “in questo momento è ancora tutto prematuro”. Parole che suonano come una conferma di una trattativa in corso.