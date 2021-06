Christian De Sica furioso: giù le mani dalla famiglia, volano parolacce

Christian De Sica furioso sui social. Risveglio amaro per l’attore che sui suoi profili ha pubblicato un post che ha lasciato i suoi fan piuttosto perplessi. Nella fattispecie ha fatto spuntare una fotografia in cui lo si vede assieme a tutta la sua famiglia (la moglie Silvia e i figli Maria Rosa e Brando), corredandola con una didascalia piccatissima.

“A tutti quelli che mi vogliono male, noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c…o”, ha tuonato De Sica, in modo assai colorito. Tanti i followers che si sono chiesti a che cosa sia stato dovuto lo sfogo. Sfogo peraltro che riguarda la sua sfera familiare. Appare infatti piuttosto evidente che persone che ha preferito non menzionare abbiano cercato di ferire lui e i suoi affetti più stretti.

Tantissimi i commenti fatti piovere sotto al messaggio dai followers che si sono domandati a che cosa sia imputabile una simile presa di posizione. Christian per il momento ha preferito non dare alcuna spiegazione in merito a quanto da lui stesso lasciato trapelare. Tra gli utenti c’è anche chi ha contestato all’attore una certa mancanza di bon ton, dandogli del “volgare”. Tuttavia è opportuno rimarcare che sono stati molti di più i fan che hanno dato supporto a De Sica, pensando che qualcosa capitato di non ‘tenero’ abbia potuto giustificare lo sfogo cn tanto di parolaccia. Si attendono ulteriori chiarimenti sull’episodio.

Christian De Sica e Silvia Verdone, un amore da fiaba

La love story di Christian e Silvia ha i contorni della favola contemporanea. I due si conoscono fin dai tempi dell’infanzia (lei è la sorella del regista Carlo Verdone, amico di De Sica da sempre). Il matrimonio dura da decenni ed ha avuto alti e bassi. In diverse circostanze l’attore romano ha raccontato che, nonostante fosse un figlio d’arte, ha patito la fame in certi momenti della sua vita. Infatti il padre lasciò parecchi debiti prima di andarsene e Christian dovette partire da zero, dal punto di vista finanziario. Al suo fianco c’è sempre stata Silvia che ha condiviso tutto con lui. Dalla relazione sono nati Maria Rosa e Brando, rispettivamente professione stilista e attore/regista.