Programmi Tv, da Ballando all’Isola Dei Famosi: top e flop del 2024

Il 2024 è ormai giunto quasi al termine e sono numerosi i programmi televisivi che ci hanno tenuto compagnia nel corso di questi dodici mesi. Alcuni di questi si sono confermati molto seguiti ed amati dal pubblico, ottenendo un successo dopo l’altro in fatto di ascolti. Altri, invece, non hanno ottenuto i risultati sperati, perdendo seguito e registrando quindi un calo rispetto alle edizioni passate. Ci sono poi state delle vere e proprie rivelazioni, tra show tornati in auge dopo un periodo di crisi ed altri andati in onda per la prima volta che hanno appassionato fin da subito il pubblico lasciando ben sperare in un prossima stagione. Analizziamo tutti i top e flop televisivi di quest’anno.

Programmi tv top del 2024

Sicuramente tra i programmi tv top di quest’anno ritroviamo Ballando Con Le Stelle. Il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si è difatti confermato molto seguito, vincendo spesso la sfida di ascolti contro Tu Si Que Vales. La formula dello show è vincente. Ad appassionare i telespettatori non sono difatti solo le coreografie portate in pista da vip e rispettivi ballerini ma anche le loro storie, le dinamiche che si vengono a creare tra di loro e le polemiche con i giudici. Ad aumentare l’interesse verso quest’edizione potrebbero aver contribuito anche due casi particolari che si sono verificati: il primo abbandono di uno dei ballerini professionisti, Angelo Madonia, e le vicende legate al giudice Guillermo Mariotto.

Programma rivelazione del 2024 è stato sicuramente X Factor. Dopo le ultime edizioni gli ascolti sono difatti tornati ad essere quelli di un tempo e quest’anno il talent di Sky Uno si è riscattato alla grande. I nuovi giudici, ovvero Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, affiancati dalla conduttrice Giorgia, si sono rivelati una scelta vincente. Oltre il cast evidentemente indovinato, anche l’aver portato per la prima volta la finale in una piazza d’Italia è stata un’ottima idea. I biglietti per l’evento si sono difatti subito esauriti e sono stati tantissimi coloro che l’hanno seguito in presenza oppure da casa. Il programma è già stato confermato per i prossimi due anni e chissà se il cast sarà il medesimo ma com’è che si dice? Squadra vincente non si cambia!

Altra rivelazione è stato This Is Me, spin off di Amici di Maria De Filippi. Il programma è andato in onda quest’anno per la prima volta su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. L’idea di ripercorrere le carriere degli allievi più amati della scuola di Amici si è rivelata decisamente vincente. Ogni puntata (in totale tre) Silvia ha ospitato in studio diversi volti amatissimi del talent, i quali hanno rivissuto tutti i momenti più importanti della loro vita artistica, dall’ingresso nella scuola di Amici fino al successo ottenuto una volta fuori. Molto probabilmente, visti gli ascolti ottenuti, ci sarà una prossima stagione.

Programmi tv flop del 2024

Se alcuni programmi sono stati un vero e proprio successo in fatto di ascolti, altri invece hanno convinto meno. Tra questi troviamo La Talpa, reality andato in onda su Canale 5. C’era grande attesa per il suo ritorno. In molti, difatti, rimpiangevano il programma che non veniva più trasmesso dal 2008. Qualcosa, però, è andato storto e gli ascolti non sono stati quelli sperati. Possibile abbiano influito le novità inserite. Per la prima volta, difatti, le puntate sono state registrate. Diletta Leotta ha sostituito la storica conduttrice Paola Perego e qualcuno l’ha considerata poco adatta al ruolo. Infine è cambiata anche la location, non più una meta esotica come un tempo ma l’Italia. Proprio per gli scarsi ascolti il programma ha chiuso anticipatamente.

Anche il nuovo show di Milly Carlucci, l’Acchiappatalenti, ha convinto poco. Questo ha sostituito il Cantante Mascherato, con il quale aveva qualche analogia. Il programma si può difatti definire come un misto tra altre trasmissioni. Tra queste Tu Si Que Vales, Italia’s Got Talent, La Corrida. Forse proprio per questa sua sensazione di “già visto” non ha convinto del tutto il pubblico, non portando a casa gli ascolti sperati.

Infine ha registrato un calo negli ascolti anche L’Isola Dei Famosi. Il reality di Canale 5, sempre stato molto amato e seguito, con questa edizione ha convinto meno. C’è chi ha dato la colpa alla conduzione di Vladimir Luxuria, chi invece alle troppe controversie (come il caso Benigno) e le continue polemiche. Possibile, però, che il pubblico voglia semplicemente qualcosa di nuovo rispetto a show che si ripetono ormai da anni con dinamiche sempre più o meno simili.

Menzioni speciali

Una menzione speciale va sicuramente ad Affari Tuoi. Quest’anno il programma ha avuto un cambiamento radicale a causa del passaggio di conduzione da Amadeus a Stefano De Martino. Quest’ultimo ha fatto davvero un ottimo lavoro, riuscendo a conquistare sempre più il pubblico puntata dopo puntata. I risultati ottenuti dal game show parlano da soli. Ogni sera, difatti, gli ascolti sono altissimi ed il programma è molto commentato anche sui social.

Situazione atipica è stata invece quella di Temptation Island. Quest’anno sono andate in onda ben due edizioni, la prima estiva e la seconda autunnale. Se la prima è stata un vero e proprio successo, la seconda ha convinto meno e ha registrato un calo negli ascolti. Possibile che le coppie partecipanti avessero meno appeal o forse il pubblico ha trovato il tutto un po’ troppo ripetitivo? In fin dei conti il troppo stroppia!