Temptation Island, un mese dopo: chi resiste e chi s’è lasciato!

Ieri è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Alcune di loro hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione mentre altre di lasciarsi. Ma qual è la situazione oggi? Witty Tv ha pubblicato le dichiarazioni dei diversi protagonisti ad un mese dall’uscita dal programma. Scopriamo insieme quali sono le coppie che hanno resistito e quali, invece, sono scoppiate definitivamente.

Jenny e Tony un mese dopo

Dopo l’ultimo falò, la coppia composta da Jenny e Tony ha deciso di uscire dal programma insieme. Il ragazzo ha difatti promesso alla sua fidanzata di cambiare e di darle maggiore libertà. Lei, dopo una resistenza iniziale, si è resa conto di amare ancora Tony e ha deciso di dargli una possibilità. Oggi Witty Tv ha pubblicato le dichiarazioni dei due dopo la partecipazione al programma. Un mese dopo la coppia resiste ancora. Jenny ha difatti dichiarato che Tony ha imparato a gestire meglio la sua gelosia e che ora è maggiormente libera di esprimersi come vuole. Ha anche rivelato di aver prenotato un viaggio con le sue amiche e che lui ogni tanto tende a “sparire”. La ragazza ha aggiunto di sentirsi rinata dopo il programma mentre Tony ha ammesso di aver sbagliato in passato. I due sembrano aver trovato quindi un loro equilibrio.

Siria e Matteo un mese dopo

La coppia composta da Siria e Matteo è stata quella che ci ha mostrato una storia degna delle migliori fiabe. I due, nel falò andato in onda ieri sera, sono riusciti a commuovere tutti i fan del programma. La coppia ha deciso di lasciare il programma da fidanzati e, dopo un mese, la loro decisione non è cambiata. Siria e Matteo stanno difatti ancora insieme. Tra i due si è riaccesa la fiamma e hanno deciso di ripartire da zero. Ora lui si sente più sicuro mentre lei proverà a dargli maggiori attenzioni. I due si sono inoltre confrontati su aspetti comuni del loro passato come il bullismo, cosa che li ha ulteriormente uniti.

Alessia e Lino un mese dopo

La storia tra Alessia e Lino è stata parecchio turbolenta. I due hanno avuto più di un falò di confronto, tutti dall’esito negativo. Alessia ha difatti deciso di abbandonare il programma senza il fidanzato, che ha provato ad avere un secondo confronto con lei che tuttavia ha solo confermato la decisione della ragazza. Un mese dopo, lei ha rivelato di aver risentito Lino dopo l’ultimo falò ma di aver continuato a litigare. Ha poi aggiunto che avrebbe voluto un vero confronto con lui che tuttavia non c’è mai stato. Lino ha ammesso le proprie colpe, dichiarando di aver compreso i propri errori e che avrebbe voluto un finale diverso per lui ed Alessia. I due si sono quindi ufficialmente lasciati.

Gaia e Luca un mese dopo

Il falò tra Gaia e Luca è stato parecchio acceso, tanto da aver portato il conduttore Filippo Bisciglia ad intervenire. In seguito a ciò la coppia ha deciso di abbandonare il programma da fidanzati, tuttavia stando a quanto dichiarato a Witty Tv i due si sono successivamente lasciati. Gaia ha difatti deciso di troncare la relazione in seguito ad alcune incomprensioni, nonostante la scelta sia stata molto sofferta. La ragazza ha deciso di continuare la sua conoscenza con il single Jakub, conosciuto sull’isola.

Ludovica e Christian un mese dopo

La coppia composta da Ludovica e Christian è stata la prima ad abbandonare il programma. Lui, dopo aver visto dei video di lei in compagnia di uno dei tentatori, ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato in seguito al quale i due hanno lasciato l’isola da separati. Un mese dopo dalla loro partecipazione a Temptation Island i due hanno rivelato di essersi definitivamente lasciati. Lei ora ha cambiato lavoro ed è tornata a casa dei genitori. Stando a quanto dichiarato da Ludovica lui vorrebbe un ritorno di fiamma. Christian ha affermato di aver amato davvero Ludovica ma di essere rimasto deluso dal suo atteggiamento e che ora sta provando a rifarsi una vita.

Vittoria e Alex un mese dopo

Vittoria ed Alex hanno abbandonato il programma da separati e lei è corsa dal single Simone. A distanza di un mese la coppia non è tornata insieme. Alex ha dichiarato di aver ripreso in mano la sua vita, dedicando più tempo a sé stesso, e di essere rimasto deluso dai video visti che gli hanno mostrato una Vittoria diversa da quella che conosceva. I due non si sono più visti né sentiti. Lui si è sentito invece con la single Nicole. Anche lei si è avvicinata ulteriormente al single Simone, con il quale ha intrapreso una relazione.

Martina e Raul un mese dopo

L’ultimo falò tra Martina e Raul ha avuto un esito negativo. I due hanno difatti lasciato il programma da separati, capendo di volere cose diverse da una relazione. Lei nello specifico ha accusato lui di essere troppo geloso, avvicinandosi al single Carlo. Lui, invece, ha iniziato una conoscenza con la tentatrice Siriana. Un mese dopo Raul ha dichiarato di essere stato inizialmente male per la separazione e di aver sentito la mancanza della sua ex fidanzata, sebbene ne sia rimasto molto deluso. Ha aggiunto di aver capito di non essere stato lui il problema nel rapporto ma che i due puntavano ad obiettivi diversi. Anche Martina ha capito che il problema nella loro relazione non era la gelosia di Raul e si è resa conto di non amarlo più come un tempo. I due non si sono più sentiti.