Temptation, le dichiarazioni dei protagonisti dopo l’isola: com’è finita

Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Per alcune di queste il viaggio nei sentimenti si è concluso con una separazione. Ma che vita stanno conducendo adesso i diversi protagonisti di quest’edizione? Sul web ci sono state alcune indiscrezioni in merito. Inoltre qualcuno si è raccontato ai microfoni di Witty Tv, rivelando cosa stia facendo dopo l’esperienza nel reality. Scopriamo meglio di chi si tratta e com’è finita per le coppie in questione.

Alessia e Lino: le dichiarazioni dopo Temptation Island

Una delle coppie più discusse di quest’ultima edizione è stata sicuramente quella composta da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due hanno abbandonato il programma da separati dopo due falò di confronto parecchio turbolenti. Il primo è stato richiesto dalla ragazza (che già ne aveva chiesti in precedenza senza però che il fidanzato accettasse di presentarsi) in seguito ad alcuni video che mostravano Lino in compagnia della single Maika. Dopo il falò i due hanno deciso di lasciarsi, tuttavia lui ha cercato un nuovo confronto con la ragazza il cui esito è stato nuovamente negativo. Alessia, venuta a conoscenza del fatto che il fidanzato avesse continuato a cercare la tentatrice, ha difatti deciso di lasciarlo definitivamente. Sembra tuttavia che questa decisione stia facendo molto soffrire la ragazza, che ha rivelato di sentire la mancanza del suo ex.

Pascarella ha difatti dichiarato ai microfoni di Witty Tv:

Non vederlo e non sentirlo più non è stata una cosa bella. Mi è mancato. Dal programma sono uscita distrutta. Ho visto tante cose che mi hanno ferita.

La ragazza ha anche rivelato di aver risentito Lino dopo l’ultimo falò ma di aver continuato a litigare. Ha poi aggiunto che avrebbe voluto un vero confronto con Giuliano che tuttavia non c’è mai stato.

Lino ha ammesso le proprie colpe, dichiarando di aver compreso i propri errori e che avrebbe voluto un finale diverso per lui ed Alessia. Ha poi parlato anche della single Maika, motivo dei litigi con la fidanzata. Stando alle sue dichiarazioni, la ragazza lo avrebbe contattato chiedendo un incontro ma lui ha rifiutato.

Gaia e Luca: le dichiarazioni dopo Temptation Island

Altra grande protagonista di quest’edizione è stata la coppia composta da Gaia Vimercati e Luca Bad. Quest’ultimo ha richiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto alcuni video della fidanzata in compagnia del single Jakub. La ragazza a quel punto ha sottolineato come il loro fosse un semplice rapporto d’amicizia e, quando i toni tra i due hanno iniziato ad accendersi, addirittura è intervenuto il conduttore Filippo Bisciglia! Alla fine i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme ma cosa è successo un mese dopo?

Luca ha rivelato ai microfoni di Witty Tv che Gaia ha deciso di terminare la loro relazione in seguito ad alcuni litigi e di voler proseguire la conoscenza con Jakub. La ragazza ha difatti affermato di sentirsi rinata e di sentire il tentatore tutti i giorni.

Queste le sue dichiarazioni:

Con Jakub ci sentiamo tutti i giorni. È oggettivamente un bellissimo ragazzo. Ma è oggettivamente un bellissimo uomo interiormente. Sono stata fortunata a conoscerlo e viverlo in questo percorso. Senza di lui sicuramente non sarebbe stata la stessa cosa. C’è stato al percorso dentro al villaggio, ma anche fuori e mi ha supportato. Quando sarà possibile avrò voglia di vederlo e abbracciarlo. Che sia amicizia o rapporto fraterno o altro, vedremo. Ora voglio vivermi i miei 24 anni.

I due tuttavia non si seguono sui social, cosa abbastanza singolare. Intanto Luca spera in un ritorno di fiamma.

Vittoria e Alex: le indiscrezioni sul futuro della coppia

Sembrerebbe che anche la storia d’amore tra Vittoria Bricarello ed Alex Petri si sia conclusa. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la ragazza si starebbe adesso frequentando con il tentatore Simone, conosciuto sull’isola durante la sua permanenza nel programma. Stando a quanto condiviso dalla Marzano, tuttavia, la ragazza lo avrebbe definito “infantile nelle relazioni”, chissà quindi come andrà a finire.

Di seguito la storia pubblicata da Deianira su Instagram a riguardo: