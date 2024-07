Temptation Island, Alex e Vittoria: segnalazione su di lui è rivelatrice

Quali sono le coppie di Temptation Island 2024 che si sono lasciate? Ancora per scoprire con certezza quanto è accaduto a tutti i partecipanti di questa edizione stiva del reality show condotto da Filippo Bisciglia bisogna attendere le ultime due puntate. Mercoledì e giovedì andranno in onda gli appuntamenti finali e il pubblico non vede l’ora di scoprire cos’è accaduto nei villaggi. Intanto, ecco che arrivano due segnalazioni legate a due partecipati di questa edizione: Tony e Alex. Entrambi i fidanzati sono stati beccati insieme ad altre ragazze.

A ricevere e riportare le nuove indiscrezioni è Deianira Marzano. L’esperta di gossip fa sapere, innanzitutto, che Alex è stato beccato in compagnia di un’altra ragazza (bionda) ad Alberga. L’utente che l’ha beccato le invia anche uno scatto per provare la sua segnalazione. Sembra, dunque, che tra Alex e Vittoria la relazione sia giunta al termine all’interno del programma di punta dell’estate di Canale 5. Va precisato che, per il momento, questa resta un’indiscrezione, in quanto le certezze arriveranno con la messa in onda delle ultime due puntate.

Infatti, la ragazza con cui Alex è stato beccato potrebbe essere semplicemente un’amica. Intanto, il suo percorso e quello di Vittoria sta procedendo con tante tensioni. E lo stesso vale per Tony e Jenny a Temptation Island 2024. I due stanno andando in onda su Canale 5 da protagonisti. Si stanno facendo conoscere al pubblico in modo differente. Mentre Tony diverte, ma raccoglie anche tante critiche, Jenny ha conquistato i telespettatori.

La ragazza è riuscita in poco tempo a entrare nel cuore del pubblico che segue con passione le vicende del reality delle tentazioni. Nel villaggio delle fidanzate sta riscoprendo se stessa e sta iniziando a capire che dovrebbe amarsi di più. Il suo percorso sta appassionando il pubblico. Nel frattempo, arriva una segnalazione proprio su Tony, sempre riportata da Deianira Marzano.

All’esperta di gossip, un utente su Instagram fa sapere che sabato Tony di Temptation Island è stato beccato con una ragazza a Milazzo. Con il reality delle tentazioni, la relazione di Tony e Jenny è giunta al capolinea? Molti telespettatori sperano di sì e sostengono questo percorso di rinascita di lei.

Arrivano delle segnalazioni anche su Lino, il quale nella quarta puntata è stato protagonista di un falò di confronto anticipato con Alessia abbastanza particolare. Secondo quanto riporta l’esperta di gossip, lui avrebbe contattato un’altra ragazza dopo aver lasciato il programma insieme alla tentatrice Maika.

Non resta ora che attendere di scoprire cosa accadrà nelle ultime due puntate, che sono state registrate poco tempo fa e che andranno in onda il 24 e il 25 luglio in prima serata.