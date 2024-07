Temptation Island, Jenny e Tony: nuove segnalazioni su di lui!

Una delle coppie più discusse della stagione attualmente in corso di Temptation Island è sicuramente quella composta da Jenny Gurdiano e Tony Renda. Lei ha 26 anni e lui 41, vivono a Catania e sono fidanzati da cinque anni. A contattare la redazione per partecipare al reality è stata la ragazza, stanca di vedere il suo fidanzato sempre circondato da altre donne e volendo mettere alla prova il suo amore. Proprio nelle ultime ore sono arrivate alcune segnalazioni in merito a Tony che riguarderebbero proprio una ragazza con cui è stato recentemente avvistato. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è avvenuto.

La nuova stagione di Temptation Island è iniziata già da qualche settimana ed i fan del programma si stanno appassionando alle diverse dinamiche tra le coppie in gioco. Tra queste una delle più chiacchierate è quella composta da Jenny (26 anni) e Tony (41). Lui è un dj e la sua ragazza ha chiesto di partecipare al programma in quanto stanca di vederlo circondato da altre donne, alcune delle quali anche in possesso delle chiavi di casa.

Le segnalazioni su Tony

Proprio nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale un aggiornamento in merito a Tony. Nello specifico ha segnalato un avvistamento del ragazzo sabato scorso a Milazzo in compagnia di una misteriosa ragazza. Possibile quindi che la storia d’amore tra lui e Jenny sia definitivamente naufragata una volta abbandonato il programma? Trattandosi di una semplice segnalazione non si sa nulla di certo, anche perché non sono ancora arrivate conferme o smentite da parte del diretto interessato. Deianira ha poi aggiunto che il dj sarebbe stato visto suonare in un locale la sera precedente mentre domenica si trovava invece in un lido in riva al mare. Anche in questo caso si tratta per il momento di rumor.

Non si tratta comunque delle uniche segnalazioni in merito a Tony. Stando a quanto condiviso da Novella 2000, difatti, il ragazzo sarebbe stato avvistato nei giorni scorsi in compagnia dell’influencer Gaia Bianchi. E’ stata proprio quest’ultima a postare sui social alcune immagini nello stesso locale in cui si trovava Renda, con cui sarebbe stata vista successivamente a cena. E’ partito quindi il gossip: Tony e Jenny hanno forse rotto? Non resta che guardare le prossime puntate di Temptation Island per capire com’è finito il loro viaggio nei sentimenti.