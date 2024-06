Temptation Island 2° coppia, Jenny e Tony: storia fake? Retroscena

Dopo Siria e Matteo, è stata svelata anche la seconda coppia di Temptation Island 2024. Si tratta di Jenny e Tony, una coppia le cui premesse non sembrano essere delle migliori. A scrivere al programma è stata Jenny, la quale non si sente supportata da Tony nel vivere la sua vita come meglio crede. Gran parte dei loro problemi sta nel lavoro del ragazzo, che fa il deejay e, per questo, è spesso fuori casa, oltre che circondato da ragazze. A tal proposito, la giovane ha raccontato un paio di aneddoti che hanno lasciato il pubblico di stucco.

Nella clip di presentazione pubblicata da Witty, Jenny, 26enne catanese, ha raccontato di essere fidanzata con Tony da 5 anni. “Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il deejay, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze”, ha spiegato Jenny, mentre venivano mostrate immagini di Tony alla consolle insieme ad un gruppo di ragazze. Dopodiché, ha raccontato che, quando si sono conosciuti, ben 3 donne avevano le chiavi di casa del catanese. “Così mi fai sembrare un mostro. Io ero una persona buona ai tempi”, ha commentato Tony ridendo.

Ma, lo spirito da donnaiolo non sembra essere andato via neanche dopo l’inizio della storia d’amore con Jenny. Difatti, quest’ultima ha rivelato di essere stata contattata da una ragazza, che le ha mostrato una serie di chat avute con Tony, in cui le scriveva “Che bel cu*etto”. “Quello non l’ho scritto io, sono stato hackerato”, ha ribattuto Tony, fornendo una scusa decisamente poco credibile. “Sei un attore da oscar”, è stato il commento di Jenny.

Ovviamente, nel giro di pochi minuti, i fan di Temptation Island si sono scatenati nel commentare. Da un lato, c’è chi approva questa coppia, convinti che possano regalare del trash assicurato. D’altro canto, però, non sono mancate le critiche, soprattutto nei confronti di Tony, che si è già guadagnato l’antipatia della maggior parte dei telespettatori del reality. Tuttavia, non tutto sembra essere come sembra.

Poco fa, Amedeo Venza ha pubblicato la segnalazione di un utente, che ha assicurato di conoscere Tony e che la descrizione del video non coinciderebbe affatto con la vera personalità del ragazzo. Stando a quanto raccontato dall’utente in questione, Tony e Jenny sono sempre insieme e, infatti, convivono. Inoltre, il deejay non avrebbe affatto la fama da marpione, bensì sarebbe un “ragazzo d’altri tempi“. Ad ogni modo, queste rimangono solo indiscrezioni senza reali fondamenta. Bisognerà guardare il reality estivo per capire cosa ci sia di vero o meno in questa coppia.