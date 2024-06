Temptation Island, 1° coppia: un dettaglio spiazza, rischio corna?

Ci siamo: tra poco avrà inizio la nuova edizione di Temptation Island. Tra circa una settimana (per esattezza il prossimo 13 giugno), le coppie partiranno per l’Is Morus Relais, il resort in Sardegna dove metteranno alla prova le loro relazioni. Gli spettatori sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di tornare a vedere le avventura dell’isola delle tentazioni, capitanata ancora una volta da Filippo Bisciglia. Per scaldare i motori, il programma ha presentato la prima coppia ufficiale del reality estivo: Siria Pingo e Matteo Vitali. Proprio poche ore fa, è apparso il video presentazione dei due sul sito di Witty Tv.

Temptation Island 2024: Sara Pingo e Matteo Vitali sono la prima coppia

Tramite una breve clip, il pubblico ha potuto conoscere diversi dettagli sui primi concorrenti di Temptation Island 2024. Siria Pingo e Matteo Vitali sono fidanzati da 7 anni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island per volere di lei. Negli ultimi due anni, Sara ha perso ben 85 chili, diventando una persona completamente nuova. Per questo, avendo anche solo 22 anni, ad oggi è in cerca di divertimento e spensieratezza. Dopo tanti anni insieme e un tale cambiamento, Sara vuole capire se la relazione con Matteo sia giunto ad un punto morto o meno e se lui è disposto ad accettarla per quella che è oggi:

Sono Siria, ho 22 anni e sto con Matteo da 7 anni. Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene. Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi.

D’altro canto, Matteo non era d’accordo col partecipare a Temptation Island e, inizialmente, neanche sapeva che la fidanzata avesse scritto al programma. Questa nuova versione di Siria ha cambiato le dinamiche del rapporto, dato che lui è diventato molto più geloso. Ad ogni modo, Matteo è convinto che tra di loro le cose vadano più che bene, motivo per il quale non credeva ci fosse bisogno di partire per l’isola delle tentazioni:

La guardano tutti, gli ronzano intorno e questa cosa mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene.

Insomma, una coppia che potrebbe farne vedere delle belle. Sui social, sono già tantissimi i commenti per i primi protagonisti della nuova edizione di Temptation Island e gli utenti sembrano avere già le idee molto chiare. A detta di molti, Siria starebbe cercando solamente una scusa per lasciare il fidanzato, motivo per il quale ha deciso di approfittare e scrivere al programma. In tanti sono convinti che, al momento, lei abbia solo voglia di godere della sua giovane età e che i due finiranno per lasciarsi.

Ad ogni modo, è ancora presto per giudicare e fare una previsione di cosa succederà. A questo punto, non resta che attendere per scoprire chi saranno le altre coppie che sbarcheranno in Sardegna e vedere cosa combineranno nell’isola delle tentazioni.