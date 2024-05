Temptation Island, Lavinia Mauro e Alessio Corvino nel cast (rumor)

Manca davvero poco alla prima puntata della dodicesima edizione di Temptation Island. Il primo dei sei appuntamenti previsti con il reality dei sentimenti dovrebbe infatti andare in onda il 13 giugno alle 21:20 su Canale 5. Nel frattempo, continuano imperterriti i casting per scovare le coppie che metteranno a dura prova il loro amore trascorrendo alcune settimane separati, ma nelle ultime ore pare essere arrivata la certezza circa la partecipazione di una famosa coppia di Uomini e Donne.

La prima coppia di Temptation Island

Pare infatti che nel cast della prossima edizione del reality dei sentimenti ci saranno Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Già lo scorso mese, l’esperto di gossip Amedeo Venza, aveva accennato ai suoi followers la possibilità di vedere i due volti noti di Uomini e Donne nel cast del reality dei sentimenti. Stando alle parole di Venza, le trattative erano ancora in corso e nulla era ancora stato confermato: “Oggi vi do uno scoop. Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi“.

Ora però sembra essere arrivata la conferma che tutti aspettavano anche se, come sempre, per avere certezze bisognerà aspettare gli aggiornamenti dei canali ufficiali del programma: “Come vi avevo annunciato qualche settimana fa, Lavinia e Alessio saranno la prima coppia di Temptation Island. Ora voglio capire cosa ci vanno a fare se non si mostrano da mesi sui social e hanno fatto sapere a tutti che si erano lasciati? Diranno che erano in crisi e che vanno li per salvare la storia. E chiaramente come per magia torneranno insieme! Lavinia e Alessio ci saranno”.

Insomma, stando alle parole di Venza pare proprio che ormai la partecipazione dei due volti noti di Uomini e Donne allo show sia confermata. Resta da capire, come affermato anche dall’esperto di gossip, come spiegheranno al pubblico la loro partecipazione al reality dopo le voci della loro profonda crisi e rottura.

La crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Stando a quanto circolato sul web nelle ultime settimane, pare infatti che la famosa coppia di Uomini e Donne sia stata travolta da una profonda crisi. I fans più attenti avevano notato il fatto che Lavinia e il fidanzato avessero smesso di mostrarsi insieme sui rispettivi profili social e, come se non bastasse, avevano anche iniziato a circolare alcune insistenti indiscrezioni sulla probabile fine della loro storia d’amore.

Anche in quell’occasione, uno dei primi che aveva riportato la notizia circa il loro allontanamento era stato Amedeo Venza che, lo scorso 14 maggio, aveva infatti riferito ai suoi followers che i due stavano attraversando un momento molto delicato della loro storia, motivo per il quale nessuno dei diretti interessati si era ancora esposto sulla questione.

Inoltre, la coppia avrebbe dovuto festeggiare il primo anniversario di fidanzamento lo scorso 4 aprile, occasione nella quale però nessuno dei due ha pubblicato nulla. Un dettaglio che ha fatto insospettire i fans ancora di più.

Insomma, Lavinia Mauro e Alessio Corvino non hanno mai ufficializzato la fine della loro relazione ma i segnali ci sono tutti e, stando all’opinione dei loro fans, la loro storia d’amore potrebbe essere già finita. Il dubbio però rimane e viene alimentato dalla loro probabile (o forse certa) partecipazione a Temptation Island: che si tratti dell’ultima spiaggia? Il reality dei sentimenti potrebbe infatti rappresentare l’ultima occasione per risolvere i loro problemi di coppia e tornare insieme più forti di prima.