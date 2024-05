U&D, crisi Lavinia e Alessio: la verità dietro al loro silenzio (rumor)

L’amore non è bello se non è litigarello. Pare proprio che il proverbio trovi conferma anche nella storia d’amore tra Lavinia e Alessio di Uomini e Donne. I due continuano a tenere col fiato sospeso i fan, senza spiegare chiaramente come stiano le cose tra loro. E oggi arriva un altro colpo di scena in questa vicenda.

L’ex tronista e l’ex corteggiatore, che si sono conosciuti negli studi di Canale 5 nell’edizione 2022-2023 (e che – ad oggi – formerebbero l’unica coppia ancora superstite di quella stagione), avrebbero dovuto festeggiare il 4 aprile un anno di fidanzamento. Eppure diversi indizi social fanno pensare che, su questa storia, sia stata scritta la parola “fine”. In primis, ciò che fa temere ai fan della coppia che la relazione sia finita è il totale silenzio che vige tra i due sui social. Né lui né lei hanno fatto menzione della ricorrenza e nessuno dei due mostra il proprio amore nei confronti dell’altro, che sia con commenti o like. Silenzio che lei ha giustificato dicendo di aver subito un’operazione chirurgica. Ciò che ha fatto ingigantire il chiacchiericcio social, però, è che, anche in quel momento, Alessio pare fosse completamente assente. Alla luce dei fatti, quindi, verrebbe da pensare che una crisi ci sarebbe, ma perché non parlarne apertamente? Gli affezionati della coppia sono curiosi di avere notizie. E ricordiamo che nessuno dei due, ad oggi, ha ufficializzato la rottura.

Ebbene, a fornire una possibile versione dei fatti è Amedeo Venza sui social. Secondo l’opinionista e blogger, molto attivo su Instagram, Lavinia e Alessio potrebbero aver evitato di parlare della loro crisi perché sarebbero in trattativa per prendere parte a Temptation Island. La partecipazione al programma cult dell’estate di Canale 5, quindi, li costringerebbe a una sorta di silenzio stampa. Questo cambierebbe totalmente lo scenario e spiegherebbe il motivo di questo silenzio ingiustificato nei confronti del pubblico. Ma sarà davvero così? O più semplicemente i due ragazzi non hanno voglia di condividere pubblicamente il loro momento difficile? Non ci resta che aspettare l’annuncio dei casting del reality delle tentazioni per scoprire cosa c’è di vero nelle indiscrezioni.