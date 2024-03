UeD, Lavinia operata: come sta e la verità sulla crisi con Alessio

È passato quasi un anno da quando Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo sette mesi di percorso, l’ex tronista scelse Alessio Corvino, preferendolo ad Alessio Campoli. Da allora, i due hanno vissuto la loro storia lontano dalle telecamere. Tuttavia, lo scorso novembre sono iniziate a circolare le prima voci di crisi. Voci smentite prontamente da Lavinia, la quale aveva poi spiegato che, a causa dei rispettivi impegni lavorativi nelle loro città (lei a Roma e lui a Caserta), avevano avuto poche occasioni per vedersi. Nell’ultimo mese, però, i rumors sono scoppiati di nuovo. Questo perché, da ormai settimane, i due non si mostrano insieme.

Entrambi sono stati particolarmente lontani dai social e sembrano condurre due vite separate. Tra l’altro, lo scorso 8 febbraio, Lavinia si è laureata in Scienze Politiche. Un traguardo importante, che solitamente si festeggia insieme alle persone più care. Ma, l’ex tronista non ha condiviso nessuna foto insieme al fidanzato. Un gesto ambiguo, che ha fatto pensare che l’ex corteggiatore potesse essere assente ad un evento così significativo per lei. Ebbene, oggi, 17 marzo, Lavinia ha finalmente rotto il silenzio tornando sui social.

L’influencer ha spiegato di essere scomparsa poiché ha dovuto subire un intervento delicato, di cui darà ulteriori dettagli prossimamente. In queste settimane, è stata molto impegnata tra visite di controllo e, per questo, non è stata presente sul suo profilo Instagram. Adesso, ha voluto dare un piccolo aggiornamento per rassicurare i suoi seguaci, che da tempo chiedevano di lei. Lavinia ha pubblicato una sua foto dal lettino d’ospedale, scrivendo queste parole:

Buondì gente, oggi vi do un buongiorno un po’ differente. Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene, ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più… Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite, ma ora il peggio è passato. Va tutto bene, sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai.

Dunque, il silenzio social era dovuto alla delicata situazione di salute di Lavinia, la quale dovrà ancora passare alcune settimane di convalescenza prima di riprendersi del tutto. C’è da dire, però, che l’ex tronista non ha fatto menzione del fidanzato. Nonostante i forti gossip, non ha smentito o confermato la presunta rottura. Anzi, Alessio non è stato proprio nominato. Non è chiaro quindi quale sia l’attuale situazione tra i due ex volti di Uomini e Donne. A questo punto, non resta che attendere per capire quale sia lo stato della relazione tra i due, oltre che per scoprire altri dettagli dell’operazione a cui è stata sottoposta Lavinia e dei suoi miglioramenti.