UeD, Lavinia e Alessio: matrimonio e figli. Corvino: “Cosa penso”

In una nuova intervista per il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Alessio Corvino torna a parlare della sua relazione con Lavinia Mauro. Come sta procedendo la loro storia d’amore nata nel dating show di Canale 5? Molto bene! L’ex corteggiatore parla anche di progetti futuri, come matrimonio e figli. Ma andando con ordine, Alessio ammette di essere “un po’ esaurito”, in quanto il suo lavoro gli sta imponendo dei ritmi frenetici.

Intanto, la sua relazione con Lavinia sta procedendo bene. Alla coppia, una delle più amate del Trono Classico di questi ultimi anni, viene spesso fermata per strada dai fan, con cui scatta delle foto. Non c’è gelosia per quanto riguarda i complimenti che ricevono dalle persone più affezionate al loro percorso nel programma. Ma com’è davvero la marchesina lontano dalle luci dei riflettori?

“Vuole tutto e subito”, racconta Alessio. “Se Lavinia ti chiede una mano o un consiglio per fare qualcosa, tu devi immediatamente lasciare tutto quello che stai facendo per prestarle ascolto! Ma per fortuna lei ne è consapevole”, spiega anche Corvino. Dopo di che, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne entra nel dettaglio:

“Se penso di viziarla? Sì, pure troppo! Scherzi a parte, il termine viziare non mi piace, si tratta semplicemente di dare attenzioni e dimostrazioni di affetto che rendano felice la persona con cui stai. È quello che farebbe qualsiasi ragazzo innamorato, la sorprendo con dei regali o con dei viaggi. Nel quotidiano cerco di starle vicino e di aiutarla quando ha qualche dubbio, oppure supportandola nei suoi progetti. E se è una giornata un po’ triste cerco sempre di strapparle un sorriso. Tutto qui, voglio solo farla stare bene”

Sono tante le coppie nate in quello studio di Canale 5 che poi sono convolate a nozze e hanno costruito una famiglia. Potrebbero essere fatti vari esempi al riguardo. Un giorno anche Lavinia e Alessio saranno in questa lista? I fan ci sperano tanto e Corvino ne parla proprio in questa intervista. Al momento, la coppia non è passata al passo successivo, ovvero alla convivenza.

Nonostante questo, convivenza e matrimonio sono argomenti di cui parlano. E questa è una notizia che di sicuro farà felici i fan. Ma per il momento Lavinia e Alessio dopo UeD non hanno intenzione di bruciare ancora le tappe. Infatti, entrambi hanno altre priorità. E lo stesso discorso vale per i figli:

“Vogliamo viverci la storia e divertirci insieme. Saranno cose che arriveranno di conseguenza, ma per adesso ci viviamo il momento… anche perché sette mesi alla fine non sono tanti! Un figlio con Lavinia? Io le ho già detto che è davvero portata per i bambini, l’ho capito quando l’ho vista giocare con le mie nipoti. Certo, fare la madre è complicato, l’ho visto con le mie sorelle: quando arriva un figlio ti stravolge la vita! Noi siamo ancora giovani e stiamo pensando a realizzarci sul lavoro, poi si vedrà”

Dunque, per un annuncio riguardante matrimonio e figli su Lavinia e Alessio, i fan dovranno ancora attendere. Per il momento possono essere felici che tra loro tutto sta proseguendo bene. Anche il rapporto con i genitori l’uno dell’altra è abbastanza solido. Corvino ricorda il momento in cui ha conosciuto il padre di Lavinia, il quale inizialmente gli ha fatto un vero e proprio “interrogatorio”.

Si sono poi incontrati in altre occasioni, durante le quali hanno consolidato il loro rapporto. Essendo poi un uomo del Sud, il padre di Lavinia condivide con Alessio gli stessi valori.

Infine, Corvino si svela sugli attuali partecipanti del programma di Maria De Filippi. In realtà, decide di parlare di una persona che ha già lasciato il dating show. Si tratta di Michele Longobardi, il quale ha deciso di mettere fine alla sua conoscenza con Manuela Carriero, che subito ha lasciato il Trono.

Alessio ammette di essersi rivisto in Michele e non solo perché entrambi hanno rivestito il ruolo di corteggiatore. Crede che Longobardi abbia dimostrato di essere una persona molto ironica, con la battuta pronta. Ritiene che siano simili anche perché sono entrambi di origini campane.