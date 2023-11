Uomini e Donne, Manuela Carriero via: reazione dura dell’ex Sirena

Com’è noto, Manuela Carriero ha abbandonato Uomini e Donne nel corso della puntata del 31 ottobre. La notizia della sua uscita di scena era stata resa nota circa dieci giorni prima. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, Manuela aveva lasciato perché rifiutata da entrambi i suoi corteggiatori, ovvero Michele Longobardi e Carlo Marini. Nel corso della giornata di mercoledì 1 novembre, Manuela aveva pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove aveva espresso la sua delusione per come erano andate a finire le cose, non pentendosi del suo comportamento.

Addio di Manuela a UeD: le parole di Stefano Sirena

A distanza di poche ore, sul suo profilo Instagram, Stefano Sirena, ex di Manuela Carriero, ha pubblicato un post che lo ritrae al mare. La descrizione presenta delle parole che sembrerebbero essere una vera e propria stoccata all’ex fidanzata: “Potete scegliere come apparire, ma non potete nascondere a lungo chi siete…“. Sotto il post è possibile notare commenti di approvazione per le parole utilizzate da Sirena: si starà veramente riferendo a Manuela?

Qualora fosse effettivamente così, non sarebbe la prima volta che Stefano Sirena si espone su Manuela Carriero. Solo un mese fa, infatti, Sirena era intervenuto via social per commentare il comportamento aggressivo dell’ex tronista in occasione di una puntata di Uomini e Donne. A dividere il web, infatti, era stata la reazione della Carriero contro Carlo Marini, contro cui aveva sbottato dopo esser stata punzecchiata in più momenti. Fatto sta che Sirena aveva commentato le parole di un utente che aveva definito Manuela aggressiva e maleducata, facendo notare come, a detta sua, si stesse scoprendo qualcosa che lui aveva già detto in passato.

Manuela via da UeD: ingresso al Grande Fratello?

Tornando all’addio di Manuela Carriero a Uomini e Donne, l’ex tronista, come detto, aveva messo un punto alla sua esperienza nel programma con un lungo post sfogo. Nel corso della sua ultima puntata nel dating show, Manuela aveva cercato di trattenere i due corteggiatori che l’avevano rifiutata, tanto da spingere Maria De Filippi ad intervenire per frenare l’ormai ex tronista, considerando la scena umiliante per lei. Manuela ha quindi salutato Uomini e Donne, ricevendo una presunta dura replica dall’ex fidanzato. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile approdo dell’ex tronista nella Casa del Grande Fratello, ma in questo caso non resta che attendere maggiori conferme.