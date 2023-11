Uomini e Donne, Manuela rompe il silenzio: “Cosa mi ha ferito”

Manuela Carriero ha finalmente rotto il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne. Circa dieci giorni fa, è stata resa nota la notizia dell’abbandono del trono dell’ex volto di Temptation Island. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, Manuela ha lasciato la trasmissione dopo essere stata rifiutata da entrambi i suoi corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini. E, proprio ieri 31 ottobre, è stato possibile vedere finalmente in onda proprio il momento dell’abbandono. Nel corso della puntata, l’ex tronista ha cercato più volte di trattenere i ragazzi, tanto da dover essere frenata da Maria De Filippi, considerando la scena “umiliante” per lei.

Dunque, dopo giorni di speculazioni e gossip, Manuela ha finalmente potuto dire la sua su tutto ciò che è successo e rispondere alle critiche ricevute. In tanti, infatti, non hanno apprezzato l’atteggiamento dell’ex tronista e le hanno riservato diversi commenti negativi sui social. Il primo post dopo la messa in onda dell’abbandono risale a ieri, 31 ottobre. Proprio nel giorno di Halloween, la Carriero ha pubblicato una foto travestita da mummia, con scritto: “Ora si che sono una vera mummia, è eloquente”.

Diversi utenti hanno pensato che Manuela si stesse riferendo al suo ex corteggiatore Michele Longobardi. Difatti, quest’ultimo l’ha accusata più volte di essere troppo ‘moscia‘ e di lasciarsi andare. E, proprio questo continuo ‘rimprovero’ di Michele, aveva portato l’ex tronista ad eliminarlo. Ma, a quanto pare, la donna non avrebbe ancora dimenticato il campano. Secondo alcuni, starebbe cercando di attirare la sua attenzione, in attesa di un messaggio da parte sua.

Ma, non è finita qui. Poco fa, Manuela ha rotto finalmente il silenzio e ha pubblicato un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha parlato a cuore aperto di tutte le emozioni che sta provando in questo momento, senza nascondere la sua forte delusione per come sono andate a finire le cose. Nonostante questo, ha confessato di non essere pentita del suo comportamento e di sentire di non dover sentirsi in imbarazzo per nulla. Infine, ha anche spiegato perché ha preferito lasciare il programma invece di iniziare un nuovo percorso. Ecco le sue parole:

Eccomi qui, scrivo queste parole per ringraziare chi mi ha sostenuta e dire “mi dispiace” a chi invece non mi ha capita.

Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano. Nella mia clip di presentazione, ho sottolineato alcuni lati caratteriali importanti come l’essere timida, introversa e ipersensibile, chi rimaneva a conoscermi quindi sapeva benissimo che ci sarebbero state delle difficoltà iniziali. Mi dispiace aver alzato i toni in alcune situazioni, ma è un meccanismo di difesa che mi scatta quando mi sento attaccata. Le prime due esterne per me sono state bellissime ed ho dei ricordi meravigliosi. Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata. Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore. È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono.

Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto. Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore. Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli. Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un “no” da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero. Ricorderò di questa esperienza solo i momenti più belli e vi assicuro che ce ne sono stati tantissimi. Non devo vergognarmi assolutamente di nulla, non c’è niente di male nel dire che una persona ci piace tanto, anzi. Non vivo di rimpianti. Anche andando contro il mondo intero, ascolterò sempre il mio cuore. Grazie a tutti, semplicemente GRAZIE. Vostra Manu

Con questo discorso, Manuela ha finalmente chiarito la sua posizione riguardo quanto successo a Uomini e Donne, mettendo ufficialmente un punto al suo percorso nel programma. In tutto ciò, negli ultimi giorni, è iniziato a circolare una voce secondo la quale l’ex tronista potrebbe presto entrare come concorrente al Grande Fratello. Non resta che attendere per scoprire se Manuela varcherà veramente la famigerata porta rossa della Casa più spiata d’Italia.