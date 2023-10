Cast Grande Fratello, ‘pazza idea’ Manuela Carriero: tutti i dettagli

Le vie della tv sono infinite. Manuela Carriero ha lasciato il Trono di Uomini e Donne (la notizia è emersa dalle registrazioni di sabato 21 ottobre, tra qualche giorno ci sarà la messa in onda su Canale Cinque dell’abbandono). Ebbene, pare però che le sue esperienze su piccolo schermo non debbano finire qui.

Dopo Temptation Island (vi partecipò nel 2021 assieme all’allora fidanzato Stefano Sirena) e appunto UeD – se vale il detto non c’è due senza tre – a breve la si potrebbe vedere al Grande Fratello 8, programma alla disperata ricerca di dinamiche e di personaggi in grado di generare un po’ di interesse, anche con dosi di trash (gli ascolti sono bassini, così i buoni propositi di Pier Silvio Berlusconi di confezionare una stagione tutta educazione e garbo stanno via via scemando).

Voci di corridoio raccolte dall’esperta di gossip Deianira Marzano sussurrano che la 34enne brindisina potrebbe presto essere arruolata da Alfonso Signorini e dal suo staff. La ‘pazza’ idea, casomai esista davvero nella testa degli autori del reality show, sarebbe tutt’altro che brutta. Anzi, sarebbe assai logica. La Carriero ha dimostrato sia a Temptation sia a Uomini e Donne di essere una persona capace, spontaneamente o volontariamente (poco importa), di far germogliare situazioni interessanti per un determinato pubblico. Sì, è brava a fare quel che viene definito “trash”. Ma se ciò serve per dare una botta di vita a una Casa assopita come quella del GF 8, che ben venga.

Qualche maligno già pensa che l’addio al Trono di UeD non sia stato dettato da scelte di cuore, bensì da decisioni opportunistiche. Se le si sono spalancate le porte del Grande Fratello ovvio che abbia salutato la trasmissione di Maria De Filippi, il ragionamento di qualche cinico.

Opportuno ribadire che al momento si è solo nel campo delle mere indiscrezioni e ipotesi. Non c’è nulla di certo. Come poc’anzi spiegato, però, la Carriero, se davvero dovesse entrare a far parte del cast del GF, potrebbe generare scossoni nella Casa. Ciò di cui appunto c’è bisogno.