Manuela Carriero ha lasciato il trono a UeD: colpo di scena, i motivi

Boom: Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il Trono di Uomini e Donne. Questo è ciò che emerge dalle anticipazioni che giungono dalle registrazioni di sabato 21 ottobre 2023. A fornirle il sempre puntuale Lorenzo Pugnaloni. L’ex volto di Temptation Island ha quindi scelto di porre fine al suo percorso nel popolare dating show di Canale Cinque. Cosa ha spinto la donna ad imboccare una simile strada?

Perché Manuela Carriero ha deciso di abbandonare UeD

La Carriero ha lasciato il Trono sostenendo che sia Michele Longobardi sia Carlo Marini non sono interessati a lei. Entrambi gli uomini sono stati presenti in studio. Michele è tornato per salutarla meglio e vederla. Inoltre le ha affidato una lettera di addio, scritta appositamente per lei.

Manuela, nel corso della sua avventura nel programma di Canale Cinque, è stata criticata a più riprese. Diversi coloro che hanno ritenuto alcuni suoi atteggiamenti poco consoni al contesto e fuori luogo.

Sempre restando in tema Trono Classico, Cristian Forti ha realizzato una esterna con Valentina e l’ha baciata. Non sono invece state trattate le dinamiche riguardanti Brando Ephrikian.

Trono Classico: le anticipazioni del 21 ottobre 2023

Spostandosi sul versante del Trono Over, Gemma Galgani ha deciso di continuare ad approfondire la conoscenza con il cavaliere Bruno. I due sono usciti insieme la sera di venerdì 20 ottobre.

The end definitivo per Silvio e Donatella. Per l’uomo è giunta una nuova dama interessata di nome Gabriella.

Gianni ha invece danzato con Roberta Di Padua e l’ha pure baciata per far mostrare agli uomini del parterre come si tratta una donna. Il gesto è stato provocatorio ei confronti di Gemma e Bruno.

Uomini e Donne: ascolti sempre al top

Anche in questa stagione il dating show di Maria De Filippi sta ottenendo ascolti ottimi, volando spesso oltre il 26% di share. UeD è leader di fascia e batte costantemente La volta buona di Caterina Balivo. La trasmissione di Rai Uno è inchiodata al 12/13% di share. Altrimenti detto Uomini e Donne addirittura doppia durante la messa in onda il programma proposto dall’ammiraglia della Tv di Stato.