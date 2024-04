UeD: è finita tra Alessio e Lavinia. Gli indizi social

Pare essere giunta al termina la storia iniziata un anno fa tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro, la coppia si era conosciuta e innamorata a Uomini e donne, uscita insieme lo scorso 4 aprile.

Già da tempo si mormora della presunta crisi tra i due. La coppia è sempre stata molto attiva sui social ed ha aggiornato costantemente i fan. Improvvisamente l’uno è sparito dai contenuti social dell’altro. La Pasqua non l’hanno trascorsa insieme, non solo, per il primo anniversario entrambi non hanno pubblicato nulla. Questi indizi porterebbero a pensare che la rottura è certa.

Già agli inizi di marzo, dopo un lungo silenzio social, che aveva fatto sospettare di una crisi, la Mauro l’aveva giustificato con un’operazione che aveva dovuto subire. Anche se, in quell’occasione, non è stata fatta nessuna menzione al fidanzato. Questo ennesimo silenzio e questa mancanza di celebrazione dell’anniversario dunque andrebbero a confermare la rottura.

Ma, come Amedeo Venza sottolinea, come mai non rendere pubblica la rottura? Quando si è una coppia nata in televisione e molto seguita sui social, c’è un po’ il dovere di comunicare se la storia sia finita oppure no.

La storia d’amore tra Alessio e Lavinia

Il 4 aprile Lavinia ha fatto la sua scelta, preferendo Corvino ad Alessio Campoli. Da questo momento in poi la coppia si è esibita molto sui social, mostrando l’amore che provano l’uno per l’altra. Lui a Roma, lei a Caserta, una storia vissuta a distanza che, a dir loro, ha fortificato la coppia.

Quando erano all’interno del programma uno dei problemi principali erano le litigate per gelosia. In particolar modo, Lavinia non amava molto che lui andasse a ballare solo. Successivamente, a luglio 2023, hanno spiegato in un’intervista che questo fastidio era stato superato e che, vivendosi la storia al di fuori, alcuni problemi che prima sembravano insormontabili ora sono diventati sciocchezze.

A luglio la coppia era fiera di essere l’unica di quell’edizione ad essere rimasta insieme, ma probabilmente non è stato un anno fortunato perché sembra che la rottura sia arrivata anche per loro.