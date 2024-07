Temptation, finale inaspettato per una coppia! Poi lo sfogo di Maika

La stagione in corso di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, sta regalando tantissime sorprese. Tra le coppie maggiormente discusse c’è sicuramente quella composta da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Nell’ultima puntata andata in onda i due, in seguito ad un falò di confronto molto burrascoso, hanno deciso di abbandonare il programma da separati. Tuttavia, stando ad alcune anticipazioni girate sul web, questa sera dovrebbe esserci un rientro della coppia. Il finale è decisamente inaspettato! Inoltre, nelle ultime ore, la single Maika ha rotto il silenzio sui social pubblicando un video su TikTok dove risponde ad alcuni attacchi mossi dai suoi hater. Scopriamo meglio che cosa ha detto Maika e come dovrebbe finire il viaggio nei sentimenti di Alessia e Lino stando alle anticipazioni.

Una delle coppie più discusse di quest’ultima edizione di Temptation Island è sicuramente quella composta dai napoletani Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due sono fidanzati da un paio d’anni ma durante l’ultima puntata andata in onda hanno deciso di lasciarsi in seguito ad un falò di confronto richiesto dalla ragazza. Il conduttore Filippo Bisciglia, tuttavia, aveva già anticipato che avremmo rivisto la coppia nelle prossime puntate. Nelle ultime ore è arrivato uno spoiler proprio in merito a quello che vedremo questa sera e domani. Lino, dopo essersi rifugiato tra le braccia della single Maika in seguito all’epilogo del falò, ha chiesto nuovamente di vedere Alessia. Il finale, tuttavia, come riportato da Giuseppe Porro, non è stato quello sperato.

Pascarella, difatti, ha visto i video che mostravano il ragazzo nuovamente in compagnia della tentatrice Maika. Questo l’ha fatta infuriare, portandola a lasciare definitivamente Lino. Stando alle anticipazioni, quindi, il loro viaggio nei sentimenti dovrebbe essere ormai finito.

Lo sfogo di Maika sui social

E la single Maika in tutto ciò? Nelle ultime ore la tentatrice ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui si sfoga in seguito ad alcune critiche ricevute. La ragazza ha rotto il silenzio dopo il falò di confronto tra Alessia e Lino, dovuto proprio alla sua vicinanza con quest’ultimo. Tuttavia non è di questo che parla nel video, bensì dei ritocchini estetici che le sono stati attribuiti. Come Jenny, Maika è stata difatti accusata da alcuni utenti di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. La ragazza ha deciso di rispondere con ironia agli hater, riprendendo un monologo della comica Valentina Persia tenuto ad Only Fun dove faceva riferimento proprio al giudizio delle persone per suoi presunti ritocchini estetici.