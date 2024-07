Temptation Island, il falò tra Alessia e Lino è qualcosa di mai visto!

Finalmente ci siamo! Abbiamo finalmente assistito al falò di confronto più atteso della stagione. Il confronto tra Alessia e Lino ha battuto tutti i record e raggiunto dei picchi di trash che Filippo stesso ha detto non si sono mai visti a Temptation Island. A inizio puntata, Filippo ha annunciato qualcosa che non è mai successo nella storia del programma e le aspettative non sono state disattese. Vi ricorderete senz’altro che Alessia già aveva chiesto ben due falò di confronto al suo fidanzato Lino, ma lui aveva sempre rifiutato per godersi l’esperienza. Il ragazzo si è perdutamente innamorato della single Maika e con lei ha iniziato a comportarsi da fidanzato. Lino e Maika si scambiano coccole e parole importanti come ”tu sei parte di me”, ”pensa a quanto saremmo belli fuori”, facendo anche piani per il futuro. I due hanno pure litigato come una vera coppia perché Lino si è mostrato troppo geloso nei confronti di Maika.

Alessia ha perso la pazienza per l’ennesima volta alla vista dei due baciarsi e coccolarsi sotto le coperte. Così, con il sostegno delle altre ragazze ha chiesto il quarto falò di confronto immediato. Ennesimo buco nell’acqua. Anche Filippo a questo punto inizia a spazientirsi e decide di fare qualcosa che non ha precedenti a Temptation Island. Ha chiesto ad Alessia di registrare un video da mostrare a Lino in cui lo minaccia di abbandonare il programma se non si fosse presentato. Tutta la troupe di Temptation Island ha fatto irruzione nel villaggio dei fidanzati per dare la caccia a Lino, che nel frattempo era già fuggito in spiaggia a coccolarsi con Maika. Messo alle strette, il ragazzo ha dovuto accettare il falò che è stato allucinante!

Il falò di confronto tra Alessia e Lino: colpi bassi senza vergogna

Dopo ben cinque richieste, mai così numerose, finalmente Alessia e Lino si sono trovati davanti al falò di confronto. E non erano soli: le altre fidanzate sono rimaste insieme ad Alessia ad osservare tutto il falò dalla collinetta. Chi ne è uscito meglio da questo falò quindi? Ovviamente Alessia, che nel suo percorso è sempre stata coerente con se stessa e non aveva mai superato dei limiti. Lino, pure messo davanti all’evidenza dei suoi comportamenti ha ritenuto che fossero normali perché Alessia non lo fa sentire amato, al contrario di Maika. Lino ha addirittura accusato Alessia di non essersi lasciata andare con i single perché aveva paura di farsi vedere per quella che è davvero, una poco di buono. Filippo è dovuto intervenire per placare gli animi e per provare a far ragionare Lino. Il conduttore ha chiesto al ragazzo se è giusto che lui si sia fatto una storia d’amore nel villaggio mentre ammette che non accetterebbe mai vedere Alessia avvicinarsi a qualcun altro.

Non c’è stato niente da fare, Lino ha dato la colpa di tutto ad Alessia, secondo lui colpevole di non averlo mai fatto sentire amato, di non averlo mai fatto sentire uomo. I due sono ovviamente usciti separati e lui subito è andato a cercare Maika, ma Filippo promette ancora colpi di scena. A quanto pare il loro viaggio nei sentimenti non è finito!