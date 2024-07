Temptation Island, Lino e Alessia: che vergogna questo falò!

Una fiera del trash mai vista in tutte le edizioni di Temptation Island! Quest’anno più che mai le coppie hanno regalato dei momenti surreali. Stavamo tutti aspettando il secondo falò di confronto tra Alessia e Lino e non ha deluso. Ha avuto un bel coraggio Lino a lamentarsi con Filippo quando Alessia non si stava presentando, tanto che il conduttore ha dovuto ricordargli che lui ha rifiutato ad Alessia ben 5 richieste. Lui però dice che dato che è certo che Alessia lo ami, si presenterà. E la ragazza si presenta, ma non perché lo ama, bensì per asfaltarlo! Per la prima volta anche Filippo ha leggermente perso la sua storica imparzialità per schierarsi con Alessia nel ricordare a Lino tutte le sue malefatte!

Alessia si è presentata al falò sicura di sé e della sua decisione di non voler riprendere Lino, mentre lui si è giocato di nuovo la carta dell’uomo innamorato e trascurato. Secondo la versione di Lino, dopo essersi lasciati al falò, lui e la single Maika non hanno concluso niente e solo allora ha capito di sentire la mancanza di Alessia. Facile così!

Alessia e Lino il ritorno: anche Filippo lo asfalta!

Lino continua a incolpare Alessia di tutti i suoi comportamenti nel villaggio dei fidanzati. Se lui si è coccolato e baciato e ha fatto tutti i piani del futuro con Maika è perché Alessia lo ha trascurato, non lo ha fatto sentire uomo, ma sotto sotto lui pensava sempre a lei. Alessia si sente presa in giro da queste dichiarazioni e anche Filippo deve ricordargli che appena terminato il confronto, lui è corso da Maika felicissimo di uscire con lei. Ma le cose con la single non sono andate bene a quanto pare. Noi lo sappiamo, ma loro sembrano scordarsi che tentatrici e tentatori sono pagati per instaurare i rapporti con i partecipanti, ma loro comunque sono convinti di trovare l’amore nelle single! Maika ha finito il programma e è tornata per la sua strada e Lino si è trovato senza capra e senza cavoli, così è tornato da Alessia.

Gli è andata male, perché Alessia era agguerrita, gli ha sbattuto in faccia tutte le prove viste durante il percorso e dalla sua c’era anche Filippo! Ogni volta che Lino provava a rigirare a favore suo la situazione, Bisciglia lo sbugiardava. Come è andata a finire? Che Lino ha quasi implorato Alessia di tornare insieme, ma lei non si è tirata indietro e ha confermato la fine del loro rapporto. Speriamo che dopo un mese non abbiano cambiato idea, lo vedremo domani! Vi lasciamo alcuni dei tweet più divertenti scritti dagli utenti di X durante il falò!