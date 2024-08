Temptation Island torna a settembre! Primo video e messa in onda

E’ da poco terminata l’ultima stagione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Quest’anno c’è una novità: il programma raddoppia l’appuntamento! A settembre, difatti, tornerà con nuove coppie che affronteranno il loro viaggio nei sentimenti. Sui social ufficiali del reality è comparso il primo video per annunciare la nuova stagione, così come in televisione si possono vedere i primi spot. Inoltre il programma potrebbe andare in onda in un giorno diverso rispetto al solito. Scopriamo meglio tutti i dettagli.

Il successo di Temptation Island è stato davvero strepitoso, tanto che quest’anno il reality di Canale 5 ha deciso di raddoppiare. A luglio è terminata l’ultima stagione e già si sta parlando della prossima che andrà in onda a settembre. Sui social ufficiali del programma è anche comparso il primo video che anticipa ciò che dovremmo aspettarci dalla prossima edizione. A condurre sarà sempre Filippo Bisciglia, così come anche la location rimarrà invariata.

Ancora non si sa la data d’inizio precisa. Sicuramente le nuove puntate andranno in onda a settembre, probabilmente di martedì. Potrebbe quindi cambiare il giorno dell’appuntamento con Temptation Island, che quest’estate è stato di giovedì. Possibile che la nuova stagione partirà a metà mese, così come avviene per la maggior parte dei programmi. Si presume quindi che possa iniziare intorno al 10 settembre, tuttavia non c’è ancora nulla di certo e bisogna aspettare una data ufficiale.

Intanto sia in televisione che sui social è possibile vedere il primo spot della prossima edizione che anticipa un po’ quello che si potrà vedere nelle puntate. Lo spot, come ci si poteva aspettare, non mostra ancora le coppie che affronteranno il loro viaggio nei sentimenti. Sono difatti ancora aperti i casting per chi volesse partecipare e le registrazioni, da quello che si può apprendere, partiranno a fine agosto.

Qui di seguito il primo spot:

E’ molto probabile che, con l’inizio delle registrazioni, verranno presentate anche le diverse coppie così come avvenuto per la scorsa stagione. Dopo il primo spot, infatti, quest’estate sono andati in onda altri che mostravano ogni volta una coppia diversa.