Temptation Island. Due edizioni sono meglio di una? Ecco l’idea

La nuova edizione di Temptation Island deve ancora iniziare e già sta intrattenendo i fan con gossip e rumors sulle coppie protagoniste. Oggi però, non siamo qui per parlare di questo (stranamente). Mettiamo da parte corna e presunte crisi fake per dedicarci al futuro del reality show creato da Maria De Filippi. Davide Maggio ha infatti anticipato che Mediaset sta pensando già alla nuova stagione del programma, che arriverà – a quanto pare – molto prima di quando ci si aspetta.

Mentre facciamo il conto alla rovescia per vedere “in azione” i nuovi protagonisti di Temptation Island, continuano a susseguirsi notizie riguardanti i retroscena della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Tra strategie di finte crisi e il rumor che vedrebbe una coppia espulsa dall’isola a soli 5 giorni dall’inizio delle registrazioni, non ci si annoia. Tutti questi gossip mettono ancora più curiosità ai fan, che non vedono l’ora di godersi le nuove puntate.

Nel frattempo però, si pensa anche al futuro del programma. Come sappiamo, Temptation Island è un format che due estati fa era stato messo in pausa. L’idea iniziale era quella di sperimentare la messa in onda di una “nuova creatura” di Maria De Filippi.

Ultima Fermata – questo il nome del programma proposto nei palinsesti estivi di Canale 5 del 2022 – però, non aveva ottenuto il successo sperato, per questo Mediaset è tornata presto sui suoi passi.

Così lo scorso anno abbiamo rivisto l’isola delle tentazioni che ci ha regalato, tra le altre, la coppia di Mirko e Perla, che ha fatto sognare il pubblico anche al Grande Fratello. Sempre nel 2023 poi, era stata annunciata anche un’altra versione di Temptation Island, quella invernale.

Come abbiamo potuto vedere però, Temptation Winter non ha mai visto la luce e, quest’anno, il programma torna con il suo format originale, ma c’è una novità: il raddoppio.

Avete letto bene. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio infatti, a Mediaset sarebbero intenzionati a far partire un’altra edizione di Temptation Island. Quando? Prestissimo.

L’idea è quella di realizzare una doppia stagione, cambiando i protagonisti. Ad agosto dovrebbero iniziare le riprese per la seconda edizione del 2024, sempre all’Is Morus Relais. Poi, il programma, dovrebbe tornare in onda in autunno.

Al momento non sappiamo se si tratterà di un Temptation Island Vip – come è già successo in passato – o se sarà semplicemente una nuova stagione del format originale. A quanto pare però, la scelta di Mediaset di raddoppiare la messa in onda è praticamente confermata. Aspetteremo allora ulteriori dettagli.