Temptation Winter cancellato: i reali motivi, giusta scelta di Maria

Temptation Island Winter è slittato, anzi, è stato cancellato. TvBlog, nelle scorse ore, ha spiegato che il format invernale non vedrà la luce per cause di forza maggiore legate alla guerra in Israele. Dunque Filippo Bisciglia e il suo team torneranno in onda in estate, e non in inverno, con il ‘solito’ copione, le cui trame saranno girate in Sardegna. C’è poi l’ipotesi che la trasmissione veda già a settembre una nuova edizione. Da qui a un anno, però, potrebbero cambiare molte cose. Dunque essere certi che a settembre si gireranno nuove puntate del reality è assai azzardato. Ma si torni alle cause che hanno spinto Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi a prendere la decisione di depennare la versione “winter”.

Fanpage.it è andato a fondo della questione e ha scoperto da fonti qualificate che Temptation “Winter” avrebbe dovuto avere come sfondo un resort con sede in Egitto o in Marocco. L’idea era quindi, a differenza di quanto ipotizzato da qualcuno, di non girare in una località montana italiana bensì all’estero. Come è risaputo il Medio Oriente e alcune zone dell’Africa, in questo momento, per via dell’atroce guerra tra Israele e Hamas, sono aree per nulla sicure. Ecco perché si è optato per la cancellazione del format.

L’ipotesi Maldive subito tramontata

Inizialmente, spiega sempre Fanpage.it, si era pensato di confezionare il programma in un resort alle Maldive, ma quando la produzione ha iniziato a mettere mano al progetto ha subito scartato l’idea in quanto l’arcipelago incastonano nell’Oceano Indiano è troppo distante per organizzare il lavoro. Anche perché la Fascino di Maria De Filippi non se ne sta praticamente mai con le mani in mano essendo impegnata su trasmissioni come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Spostare alcune figure chiave dell’azienda a dicembre e a gennaio alle Maldive sarebbe stata ritenuta una strada non percorribile da “Queen Mary”.

Morale della favola? Temptation Winter non vedrà la luce. Pare che Mediaset sia già corsa ai ripari, prolungando il Grande Fratello e decidendo di riproporre un’altra stagione de L’Isola dei Famosi. In piena estate ecco invece il Temptation ‘classico’ e a settembre l’idea di riproporre il reality delle tentazioni con nuove storie e nuove coppie.