Temptation Island Winter rinviato a causa della guerra: i dettagli

Dopo il successo, in termini di ascolti, della passata edizione di Temptation Island, Mediaset aveva pensato di proporre anche una versione invernale del noto reality show condotto da Filippo Bisciglia. Temptation Island Winter, questo il nome con cui dovrebbe chiamarsi, era stato annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti dello scorso 4 luglio. Uno show prodotto dalla Fascino, che avrebbe inizialmente dovuto vedere al timone Maria De Filippi, salvo poi affidarlo a Bisciglia. In primis, si era pensato ad una possibile messa in onda a partire dai primi mesi del 2024, ma ora i piani sarebbero cambiati.

Temptation Island Winter, cambio di programma: il motivo

Stando a quanto riportato da TvBlog, Temptation Island Winter potrebbe aspettare ancora un po’ prima di approdare sui nostri teleschermi. Il motivo sarebbe da ricercarsi nel fatto che le location in cui si pensava di girare, attualmente, non sarebbero sicure visto il conflitto in atto. La versione invernale di Temptation Island pare dovesse avere una location marina, proprio come la sua versione estiva, passando in un paese caldo anche durante il nostro inverno.

Temptation Island tornerà, con ogni probabilità, nella sua versione canonica la prossima estate, con Bisciglia che dovrebbe riprendere il timone del reality. Per coloro che sognavano una versione invernale dello show, però, non sarebbe tutto perduto. Pare, infatti, che Temptation Island avrà una serie di circa quattro puntate, che si collocherebbero nei lunedì di settembre 2024. Così facendo, si recupererebbero le puntate di Temptation Island Winter rinviate. Sembra che queste quattro puntate rappresenteranno una serie a sé stante e non dovrebbero essere in alcun modo collegate con la versione estiva del reality, tra l’altro già conclusa quando si arriverà a settembre 2024.

Non proprio una versione invernale, quindi, ma un ciclo di puntate in onda il prossimo autunno. La collocazione inusuale non dovrebbe essere l’unica novità, poiché pare ci saranno leggeri cambiamenti anche nel format e nella composizione del cast. Non ci sono, almeno per il momento, altri dettagli. È probabile, però, che, nonostante potrebbe non essere possibile la versione invernale di Temptation Island, il reality show possa comunque andare incontro ad un raddoppio, seppur in modalità diverse da quelle inizialmente previste. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli a riguardo.