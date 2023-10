Temptation Island Winter, novità: data riprese e ipotesi location

L’idea di Temptation Island Winter comincia a prendere forma. Poche settimane fa Filippo Bisciglia ha annunciato che sarà lui stesso a timonare il nuovo reality show di Canale Cinque. Nessun altro dettaglio sul programma è stato svelato fino a oggi quando, a “Casa Sdl”, il giornalista Gabriele Parpiglia ha reso nota la data precisa in cui cominceranno le riprese. Il giorno da segnare in rosso sul calendario è lunedì 15 gennaio 2024. Sarà allora che la Fascino Pgt comincerà a girare. Se il lavoro dovesse svolgersi con le tempistiche solite del già rodato Temptation Island estivo, la messa in onda della prima puntata dovrebbe avvenire dopo circa un mese o un mese e mezzo, vale a dire tra la metà e la fine di febbraio.

Nulla si sa, invece, sulla location. Naturalmente la versione “Winter” del reality non potrà svolgersi al mare, a meno che la macchina produttiva si sposti all’estero in un paese caldo. Un’ipotesi che sembra poco percorribile. Più probabile invece che la Fascino Pgt organizzerà la produzione in Italia e in un contesto invernale, come d’altra parte recita il titolo seppur non è definitivo. Non è da escludere che chi vi parteciperà potrebbe ritrovarsi in un resort ad alta quota.

Per Maria De Filippi, già subissata di lavoro, si aggiunge quindi un altro impegno professionale. Non era nemmeno scontato che il reality, nella versione Winter, venisse prodotto. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, avvenuta lo scorso luglio, i vertici aziendali avevano detto che c’era idea di proporre il format nei mesi più freddi, ma al contempo avevano spiegato che non c’era certezza che Temptation edizione Winter vedesse la luce. E invece alla fine a Cologno Monzese hanno deciso di puntare su una novità. Tanto per cambiare hanno scelto di affidare un nuovo prime time a “Queen Mary”.

D’altra parte non c’è stupirsi se Mediaset continua a far lavorare assiduamente la conduttrice pavese. Le sue trasmissioni sono una gallinella dalle uova d’oro per il Bisicone. Altrimenti detto, per via degli alti ascolti registrati, a Cologno Monzese entrano parecchi soldi.