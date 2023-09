Temptation Island Winter: Mediaset ha ufficializzato il conduttore

Temptation Island Winter si farà. Ora è ufficiale. Ad rendere nota la notizia è stato nientepopodimeno che Filippo Bisciglia che ha confermato che sarà lui il conduttore del nuovo reality di Canale Cinque. Tramite un video postato su Instagram il presentatore ha spiegato che Mediaset ha scelto lui. “Per me è gratificante essere nel palinsesto ufficiale invernale, grazie Mediaset, e grazie alla Fascino di Maria per la conferma del sottoscritto”, ha detto un raggiante Bisciglia.

Il volto del Biscione ha aggiunto che per ora non c’è ancora il titolo definitivo del programma. Forse si opterà per Temptation Island Winter, forse per Temptation Winter, forse soltanto per Temptation. Sempre Bisciglia ha anche raccontato che resta da definire la location e in che modo organizzare il reality dandogli una veste invernale. “Il pinnettu? Il falò? Come faremo? Non lo so, sono tutte cose che scopriremo più avanti”, ha detto, in attesa che vengano definiti i dettagli del progetto.

Quel che è certo, però, è che lo show sarà messo in cantiere e andrà in onda tra qualche mese. Non era scontato. Vero che Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che Temptation Winter si sarebbe fatto, dall’altra parte aveva però anche specificato che il progetto non era sicuro di vedere la luce e che si sarebbe presa un decisione definitiva work in progress. Ebbene, quella decisione è stata presa.

Maria De Filippi chiamata a fare gli ‘straordinari’ a Mediaset

Maria De Filippi ha così detto sì. La regina di Mediaset si impegnerà nella produzione di un’altra trasmissione in prima serata su Canale Cinque . Per quel che riguarda la conduzione ha preferito puntare sull’usato sicuro, Bisciglia appunto. Una scelta che sulla carta è tanto azzeccata quanto scontata.

Da quando Temptation Island è decollato in tv, il conduttore romano ha sempre offerto ottime performance professionali, raccogliendo ampio gradimento da parte del pubblico e anche della critica. Cambiare sarebbe stato un azzardo illogico. E Maria, che tutto fa tranne cose illogiche, ha saggiamente affidato la conduzione al suo pupillo.