Temptation Winter, deciso il conduttore: ecco chi è (scelta giusta)

È ufficiale: il conduttore di Temptation Winter sarà Filippo Bisciglia. Lo scorso luglio, durante i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato una delle novità principali della stagione invernale di Canale 5, ovvero una nuova stagione di Temptation Island in versione invernale dal nome Temptation Winter. Sin dall’annuncio, hanno iniziato a diffondersi diverse ipotesi su chi potesse essere il possibile conduttore o la possibile conduttrice del reality. Da Maria De Filippi a Silvia Toffanin, da Ilary Blasi a Lorella Cuccarini fino ad una delle autrici della trasmissione, ovvero Raffaella Mennoia. Ebbene, alla fine ad averla vinta è stato colui che è il volto simbolo di Temptation da tantissimi anni, Filippo Bisciglia.

A lanciare la notizia è stato il portale Tvblog, che ha confermato la presenza dell’ex gieffino anche nella versione invernale del programma. Inizialmente, il nome di Bisciglia sembrava essere escluso. Proprio come accaduto per un altro spinoff del format, Temptation Island Vip, si pensava che Maria volesse puntare su un volto nuovo per questo inedito programma. Tuttavia, infine si è deciso sulla continuità e soprattutto sulla familiarità che ormai Filippo trasmette ai fidati telespettatori del reality di Canale 5. Per diversi fan del programma, infatti, è difficile ormai immaginare un’edizione senza il suo ‘capitano‘, dunque c’è da dire che è stata fatta una scelta più che giusta.

Temptation Winter: ecco come sarà il reality invernale

Nel programma, proprio come sta accadendo al Grande Fratello, ci sarà un mix tra personaggi non famosi, i cosiddetti “nip“, e personaggi conosciuti, ovvero i vip. Dunque, potremo vedere alla prova sia coppie inedite come nella versione estiva che coppie note e amate dal pubblico, proprio come avvenne nelle edizioni di “Temptation Island Vip”.

La collocazione definitiva di Temptation Winter non è stata ancora decisa, anche se si vocifera che possa iniziare a gennaio 2024. Certo è che si presume andrà in onda durante la stagione invernale, fra dicembre e marzo, proprio come si intiusice dal titolo. E, a proposito di titolo, in realtà non è ancora chiaro quale sarà quello definitivo che darà il nome al reality. Per ora, il più gettonato sembrerebbe essere “Temptation Winter”, ma le cose potrebbero benissimo cambiare.