Temptation Winter, 5 conduttrici in lizza: i nomi a sorpresa

Durante i palinsesti dello scorso luglio, Pier Silvio Berlusconi ha presentato quelli che saranno i programmi che intratterranno i telespettatori Mediaset durante la prossima stagione. Tra conferme, addi e ritorni, c’è una novità in particolare che ha entusiasmato il pubblico: a partire da gennaio 2024 su Canale 5 dovrebbe andare in onda la versione invernale di Temptation Island, che prenderà il nome di “Temptation Winter“. Il ritorno di Temptation Island dopo un anno di pausa ha portato all’azienda ascolti record, il che ha fatto sì che si iniziasse a pensare ad un’altra versione del format. A questo punto, sorge spontanea una domanda: chi sarà il volto al timone della trasmissione?

Il primo nome che viene in mente, chiaramente, è quello di Filippo Bisciglia. L’ex gieffino conduce Temptation dal 2014 e i fan del reality gli sono molto affezionati, tanto da far fatica ad immaginare il programma senza di lui. Tuttavia, c’è da dire che questa non è la prima volta che viene mandato in onda uno spin – off della trasmissione. Dal 2018 al 2020 è stata trasmessa la versione VIP del format e, in quel caso, Maria De Filippi aveva deciso di chiamare due conduttrici di punta della nostra televisione: Simona Ventura per la prima edizione e Alessia Marcuzzi per le altre due. Per questo, è probabile che anche questa volta ‘Queen Mary’ stia pensando ad un volto diverso da quello di Bisciglia.

Temptation Winter: la lista delle 5 possibili conduttrici

A quanto pare, ci sarebbero ben cinque conduttrici in lizza per la conduzione di Temptation Winter. Secondo quanto ipotizzato da DiPiù, il primo nome quotato sarebbe proprio quello della De Filippi. In effetti, sin dall’annuncio della versione invernale del programma, si era diffusa la voce che Maria avrebbe preso in mano la trasmissione. Dopodiché, si starebbe pensando anche a Silvia Toffanin, che da tempo starebbe cercando una trasmissione serale con la quale mettersi in gioco. In tal senso, Temptation Winter sarebbe l’opzione perfetta, dato che non viene trasmesso in diretta e non toglierebbe troppo tempo alla conduttrice, già impegnata con i due appuntamenti settimanali di Verissimo. O, almeno così avrebbero riferito alcune voci a Cologno Monzese.

Dopodiché, si era parlato anche di Lorella Cuccarini, già confermata per la prossima edizione di Amici. Dopo aver rifiutato l’allettante proposta di conduzione da parte della Rai, pare che la showgirl e ballerina possa ricevere un inaspettato premio da parte della Mediaset e di Maria. Poi, un nome a sorpresa spuntato in questa lista è quello di Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne e di Temptation Island, nonché braccio destro della De Filippi.

Infine, tra le opzioni valide abbiamo anche Ilary Blasi. La conduttrice, rimasta a mani vuote a causa del futuro incerto dell’Isola dei Famosi, potrebbe ancora trovare un posto nella prossima stagione televisiva prendendo le redini di Temptation Winter. Insomma, alla luce di questi validissimi nomi, non resta che attendere per scoprire chi riuscirà a spuntarla e diventare la nuova conduttrice del reality di Canale Cinque.