Ilary Blasi arruolata da Maria in un noto show: ecco quale, il gossip

A quanto pare, Ilary Blasi potrebbe non restare con le mani vuote per la prossima stagione televisiva. La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi ha portato ad una vera e propria rivoluzione nella Mediaset, con la fuoriuscita di alcune figure storiche dell’azienda, come Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Non solo, anche altre note conduttrici sarebbero rimaste, almeno sulla carta, senza nessuna trasmissione all’orizzonte. Una su tutte Ilary Blasi, reduce da un’edizione dell’Isola dei Famosi alquanto sfortunata. I bassi ascolti hanno fatto mettere in dubbio il ritorno del reality su Canale 5 e, di conseguenza, il futuro televisivo della conduttrice.

Nonostante non sia stata inserita nei palinsesti invernali, pare che Ilary Blasi sia in lizza per condurre la nuova edizione di Temptation Island, che prenderebbe il nome di “Temptation Winter”. La notizia è stata riportata dal settimanale Nuovo tv, che ha affermato che l’ex moglie di Francesco Totti si starebbe contendendo il programma con il suo storico conduttore, Filippo Bisciglia. A quanto pare, Maria De Filippi sarebbe indecisa su un’eventuale riconferma dell’ex gieffino e starebbe valutando anche la possibilità di affidare la trasmissione alla Blasi.

Temptation Winter: tutti i dettagli

“Temptation Winter” dovrebbe debuttare su Canale 5 all’inizio del 2024, anche se, durante i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi non aveva dato ulteriori dettagli sul futuro della trasmissione. Già allora, però, diverse indiscrezioni davano per quasi certa l’assenza di Bisciglia, ipotizzando che la trasmissione potesse essere condotta dalla De Filippi. Tuttavia, adesso, il nome di Maria sarebbe escluso e si starebbe optando per un’altra conduttrice di punta della Mediaset come Ilary Blasi.

Un altro nome diffusosi recentemente sarebbe quello di Lorella Cuccarini, la quale lavora con Maria da ormai tre anni, riuscendo a conquistare il pubblico con il suo ruolo di professoressa ad Amici. Naturalmente, è necessario ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che non c’è ancora nessuna notizia ufficiale a riguardo.

Per quanto riguarda la nuova versione invernale di “Temptation Island“, pare che potrebbero partecipare anche coppie “vip“. Questo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha scritto sul suo profilo Instagram che volti noti al pubblico di Canale Cinque dovrebbero prendere parte al programma. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire come sarà strutturata la prossima inedita edizione del reality e chi troveremo alla conduzione: sarà davvero Ilary Blasi? Chissà…