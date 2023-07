Temptation Winter: Bisciglia out, chi condurrà. Nome di peso, rumor

Una delle novità di Canale Cinque della prossima stagione dovrebbe essere Temptation Winter, vale a dire il reality delle tentazioni estivo riproposto in salsa invernale, in una location montana. Il condizionale circa la messa in onda è d’obbligo in quanto durante la presentazione dei palinsesti del Biscione Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la trasmissione, ma dall’altro lato ha dichiarato che bisogna capire se si riuscirà a realizzarla. Pare comunque che gli intenti siano più che positivi e che ci siano buone probabilità che il programma veda la luce. E qui si apre il capitolo conduzione: chi lo timonerà? Filippo Bisciglia oppure si proverà a giocare una nuova carta?

Secondo quanto riferisce Dagospia, Bisciglia dovrebbe rimanere a condurre soltanto Temptation Island, dunque la versione classica, quella estiva, del reality. Per l’edizione Winter è spuntato il nome di un altro volto assai caro a Maria De Filippi (per chi non lo sapesse Temptation è prodotto dalla Fascino Pgt, vale a dire la società di Queen Mary). Trattasi di Lorella Cuccarini. Ci sarebbe la prof di Amici in pole position per acciuffare la guida dello show, sempre a patto che venga confezionato e trasmesso dalla rete ammiraglia del Biscione.

L’indiscrezione che riguarda la Cuccarini non pare campata in aria. La conduttrice di recente ha spiegato di aver avuto una importante offerta della Rai per andare a sostituire Serena Bortone. Si sa come è finita: Lorella ha detto no grazie, con i dirigenti della Tv di Stato che hanno poi virato su Caterina Balivo. Perché la Cuccarini ha declinato un’opportunità tanto ghiotta? Semplice, perché sta bene dove sta, ad Amici.

Ma c’è di più: la conduttrice in più occasioni ha sottolineato l’intenso legame professionale, di stima e di rispetto che la lega a Maria De Filippi. Dunque se questa dovesse proporgli Temptation Winter, difficile che la Cuccarini dica di no. Anche perché, come è risaputo, il reality è registrato e non richiede troppo tempo. Insomma, in qualche modo Lorella potrebbe far quadrare tutti gli impegni.