Palinsesti Mediaset ufficiali: Belen liquidata, c’è Temptation Winter

Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva e, tra addii e colpi di scena, la protagonista assoluta è stata di nuovo Maria De Filippi. L’amministratore delegato della rete punta ancora una volta sulla conduttrice, i cui programmi sono una vera e propria miniera d’oro per l’azienda. Ma, procediamo con ordine e capiamo bene quali programmi Fascino vedremo sui nostri schermi a partire dall’autunno e quali saranno le novità principali.

Palinsesti Mediaset: Tu si que vales e il ruolo di Belen Rodriguez

Dei grandi cambiamenti ci saranno a “Tu si que vales“, il talent show autunnale dei sabati sera di Canale 5. Com’è noto, nella giuria approderà Luciana Littizzetto, fresca di addio alla Rai insieme al suo fedele compagno Fabio Fazio. La comica andrà a sostituire Teo Mammucari ed è stata fortemente voluta da Maria, con la quale da anni condivide un rapporto di amicizia e stima. “Arriva Luciana Littizzetto, è una scelta di Maria e siamo contenti. Ha una verve molto forte, il suo arrivo rafforza un programma già forte”, ha annunciato Pier Silvio Berlusconi.

Dopodiché, il figlio dell’ex premier ha confermato l’assenza di Belen Rodriguez, che non rivedremo ne a Le Iene e ne a Tu si que vales, programma che conduceva sin dalla sua prima edizione, nel 2014. Nello show di Davide Parenti al suo posto subentrerà Veronica Gentili. “Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto”, ha spiegato Berlusconi.

Mentre, per quanto riguardo Tu si que vales, Pier Silvio ha chiarito anche che non verrà sostituita da nessuno. Dunque, sembrerebbe che al timone del programma ritroveremo i presentatori degli scorsi anni, ovvero Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Resta da capire, inoltre, se tornerà anche Giulia Stabile, che siede nel tavolo dei conduttori dal 2021.

Palinsesti Mediaset: arriva Temptation Winter

Da settembre, poi, faranno ovviamente ritorno “Uomini e Donne” e “Amici“, appuntamenti immancabili oramai nella programmazione di Canale 5. Dopodiché, in inverno sarà il turno di “C’è posta per te“. Ma, a partire dal nuovo anno, ci sarà anche una grande novità. La Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, si metterà a lavorare per un’edizione invernare di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda a parte da gennaio 2024.

Il recente ritorno di Temptation Island ha ottenuti ascolti record, il che ha fatto sì che si iniziasse a pensare ad un’altra versione del programma. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, il format dovrebbe chiamarsi “Temptation Winter“, ma alla conduzione non ci sarà il veterano Filippo Bisciglia, bensì la padrona di casa in persona, ovvero Maria De Filippi.