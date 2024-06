Tempation Island, caos totale: “Una coppia è già stata squalificata”

Filippo Bisciglia ha anticipato pochi giorni fa che da quando conduce Temptation Island mai aveva una partenza così decisa da parte delle coppie in gioco, riferendosi all’edizione che si sta registrando in questi giorni e che sarà trasmessa su Canale Cinque a partire da giovedì 27 giugno. A distanza di poche ore dalle dichiarazioni rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni dal conduttore romano, Novella 2000 ha raccontato un retroscena che ha avallato la versione del presentatore. Il magazine diretto da Roberto Alessi ha spiegato che una delle coppie che ha deciso di cimentarsi nel reality delle tentazioni è durata solamente 5 giorni in quanto sarebbe stata colpita da una squalifica inflitta dallo stesso programma dopo che sarebbero state violate delle regole.

Temptation Island 2024: “Ciro Petrone bis”

Cosa è accaduto? Si sarebbe verificato un “Ciro Petrone bis”. L’attore, qualche anno fa, pazzo d’amore e incapace di gestire la mancanza della sua fidanzata, fece irruzione nel villaggio delle ragazze. Rimane epica nell’immaginario del pubblico affezionato a Temptation il video della corsa disperata con i cameraman e alcuni altri addetti ai lavori che tentano invano di fermare il campano. Alla fine riuscì a incontrare la sua compagna, ma poi ovviamente fu squalificato. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata una simile vicenda.

Novella 2000 ha rivelato che il caos totale si sarebbe generato nel momento in cui a una delle fidanzate sarebbero stati mostrati molti filmati ‘pericolosi’ del partner che si sarebbe avvicinato parecchio a una delle tentatrici. La sua compagna avrebbe deciso di giocarsi subito l’arma del falò. Lui avrebbe rifiutato, innescando il patatrac, con la fidanzata che, in preda alla gelosia e alla furia, avrebbe guadagnato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate, scavalcandole. Quindi, emulando Ciro Petrone, avrebbe corso fino a raggiungere il compagno. Inevitabilmente sarebbe scattata la squalifica.

Non è stata però svelata l’identità della coppia in questione. Naturalmente è una delle sette presenti nel gioco che sono formate da Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Gaia e Luca, Lino e Alessia, Raul e Martina e Vittoria e Alex.