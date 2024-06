Temptation Island. Bisciglia rivela: “Edizione partita a bomba!”

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione di Temptation Island, uno dei programmi più seguiti dell’estate. Dopo un anno di pausa, torna l’isola delle tentazioni targata Maria De Filippi. Al timone della nuova stagione, così com’era stato nelle precedenti, c’è sempre Filippo Bisciglia. Il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove si è lasciato andare ad alcuni commenti sulle dinamiche che creeranno le coppie quest’anno.

Il pubblico non aspettava altro: il programma estivo Mediaset più famoso sta per tornare su Canale 5. La data della prima puntata è fissata a giovedì 27 giugno, quando inizieremo a familiarizzare con il nuovo cast. Certo, i fan della trasmissione hanno già potuto farsi qualche idea.

Come sempre infatti, anche quest’anno abbiamo avuto delle anticipazioni delle coppie di Temptation Island. Questo è stato possibile grazie ai promo, che da settimane sono già in rotazione sulle reti del Biscione. Tutto sembra già gridare al trash, ma aspetteremo fine giugno per sapere di più sui vari concorrenti.

Nel frattempo, da domani in edicola è possibile trovare il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in cui sarà possibile analizzare le “schede” di ogni coppia che parteciperà al programma. Oltre a questo, all’interno del settimanale troviamo anche un’esclusiva intervista al presentatore Filippo Bisciglia.

All’interno delle pagine di Sorrisi, il conduttore ha raccontato i suoi anni di esperienza di Temptation Island e non solo. Filippo ha anche rivelato qualche dettaglio sull’edizione in partenza, dato che le registrazioni della trasmissione – presso l’Is Morus Relais in Sardegna – sono già iniziate.

Le parole di Filippo Bisciglia

Il presentatore ha spiegato che, al contrario di quanto succedeva in passato, stavolta vedremo le coppie subito in azione. Più nello specifico, non passeranno più di 24 ore prima di vedere i primi video nel famigerato “Pinnettu“. I concorrenti quindi si lasceranno subito andare, mettendosi in gioco e regalando al pubblico le prime dinamiche fin dall’inizio della prima puntata. Le parole di Bisciglia:

Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni.

Ci prepariamo quindi ad assistere a un’edizione decisamente movimentata di Temptation Island. Anche se, se ci pensiamo, quanto dichiarato da Filippo era già intuibile dalle presentazioni delle coppie che abbiamo potuto vedere negli scorsi giorni. Detto questo, non ci resta che aspettare il 27 giugno per immergerci, ancora una volta, nelle vicende dell’isola delle tentazioni.