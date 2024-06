Temptation Island 7° coppia, Lino e Alessia: quanto trash! (e corna)

Poco fa, è stata annunciata la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island. Giovedì 27 giugno, in prima serata, su Canale 5 andrà finalmente in onda la tanto attesa prima puntata del reality estivo guidato da Filippo Bisciglia. Dopo un anno di attesa, il pubblico potrà finalmente vedere le avventure delle coppie che in questo momento si trovano in Sardegna, all’Is Morus Relais. Fino ad ora, sono state presentate sei coppie: Siria e Matteo, insieme da sette anni; Jenny e Tony, fidanzati da cinque anni; Christian e Ludovica, insieme da due anni; Raul e Martina, che si sono messi insieme da circa da dieci mesi; Vittoria e Alex, fidanzati da un anno e dieci mesi; Luca e Gaia, fidanzati da un anno e otto mesi.

Il comune denominatore di tutte queste coppie è sempre la mancanza di fiducia, oltre a storie pregresse di corna o mancanze di rispetto similari. Ebbene, anche per i settimi concorrenti, si ripresenta lo stesso schema. Si tratta di Alessia e Lino, coppia legata da ben quattro anni. A scrivere al programma è stata Alessia, napoletana 30enne. Il motivo? La giovane non si fida del fidanzato ed è sicura che la tradisca. Inoltre, lo considera troppo immaturo e vorrebbe maggiori certezze. Ecco le sue parole:

Sono Alessia, vengo da Napoli, ho 30 anni e sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo.

D’altro canto, Lino sostiene che la fidanzata sia sempre in cerca per motivi per discutere, privandolo della sua libertà. Il napoletano ha ammesso di aver sbagliato una volta in passato, ma, non per questo, dovrebbe essere punito ancora per tutta la relazione. Nel video di presentazione, Lino ha detto:

Per lei ormai è diventata una guerra, per me è diventata pesante, perché io vorrei un po’ di libertà.

Sentendo queste parole del fidanzato, Alessia non ha reagito molto bene, dando vita ad un botta e risposta super trash. “Non lo so se veramente non capisce, se veramente è scemo. Cioè, la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”, ha detto la 30enne. Al che, Lino ha fatto una faccia basita e ha replicato subito in napoletano, spiegando che in quattro anni si aspettava di essersi guadagnato almeno un po’ di fiducia. Ma, Alessia gli ha subito ricorda l’errore fatto solamente l’anno scorso, per il quale lei non può assolutamente fidarsi di lui.

“Una volta, non è che ‘sta cosa me la devi rinfacciare a vita”, ha ribattuto Lino. “No, per carità”, ha risposto infine Alessia alquanto scocciata. Dunque, un siparietto che ha fatto subito divertire gli utenti sui social, ma che fa capire già la dinamica di questa coppia. La giovane napoletana sembra essere molto scettica nei confronti del fidanzato e pare proprio che, al primo errore, potrebbe scoppiare subito una bomba.

Insomma, ci sono pochi dubbi che anche questa settima coppia di Temptation Island regalerà dei momenti a dir poco scoppiettanti. Non resta che attendere poche settimane per vederli “in azione”.