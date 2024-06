Temptation Island, la 6° coppia assurda: lei gli perdona di tutto!

Eccoci con la sesta coppia che sbarcherà a Is Moros per il viaggio nei sentimenti! Quest’anno tra tutti gli scoop che sono già usciti sulle varie coppie, non sono certo mancate le storie di tradimenti.

Finora, tra i nuovi concorrenti di Temptation Island ce ne erano stati solo due che nelle clip di presentazione hanno parlato di corna. Christian e Ludovica infatti si sono iscritti al programma per risolvere il problema dei tradimenti di lui, ora saranno in ottima compagnia! L’ultima coppia appena annunciata dal profilo ufficiale di Temptation è tutta un programma.

Luca e Gaia: il traditore seriale e la sognatrice

Ripercorriamo velocemente tutte le coppie che abbiamo conosciuto fino ad ora. Siria e Matteo sono i primi annunciati, stanno insieme da quasi dieci anni e lei dopo aver perso ben 85 kili ha bisogno di libertà e di fare nuove esperienze. Poi ci sono Jenny e Tony, quest’ultimo accusato di essere uno sciupafemmine per via del suo lavoro nelle discoteche. Christian e Ludovica, come già detto, sono una festa di corna: in due anni lui l’ha già tradita due volte. La quarta coppia è quella più problematica, formata da Raul e Martina di cui si è già chiacchierato molto: lui sembra essere molto possessivo e geloso, ma entrambi nascondono contatti con il mondo dello spettacolo. I penultimi in ordine di presentazione sono Vittoria e Alex: su di loro già sorgono dei sospetti di teatrini e copioni preparati. Vittoria scrive a Temptation Island per capire se Alex la vuole o meno nella sua vita, dato che non l’ha invitata neanche al suo compleanno.

Dulcis in fundo, vi presentiamo la sesta coppia di fidanzati: Luca e Gaia. A rivolgersi al programma condotto da Filippo Bisciglia è proprio Gaia, 24 anni da Riccione. Gaia sta insieme a Luca da un anno e otto mesi e lui l’ha già tradita ben tre volte (battendo il record di Christian e Ludovica di 2 tradimenti in 2 anni). Lei lo ha sempre perdonato perché lo ama e perché lui le dice di amarla, ora però ci vuole vedere chiaro e vuole che lui le dimostri di amarla davvero e non solo a parole. Luca è d’accordo con questo percorso e dice che è giusto mettersi in gioco perché vuole capire come poter diventare una persona migliore per la sua fidanzata. Con queste premesse si prevedono dei video nel pinnetto e dei falò di confronto scoppiettanti!