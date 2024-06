Temptation Island, Raul-Martina fake? Lui in vacanza con Ilary Blasi

Temptation Island non è ancora iniziato ma le coppie hanno già fatto impazzire i social. Chiunque conosca i partecipanti al viaggio nei sentimenti ha iniziato a spifferare in giro agli esperti di gossip i retroscena su fidanzati e fidanzate. Gli ultimi a far discutere sono Raul e Martina, l’ultima coppia che è stata presentata aveva già fatto storcere il naso. Ma ora, oltre alla gelosia e alla possessione spunta anche un nome televisivo molto noto a far vacillare la credibilità dei due.

Nel corso degli ultimi giorni vi abbiamo presentato le coppie che soggiorneranno ad Is Moros e che metteranno alla prova il loro amore. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Raul e Martina: vi abbiamo raccontato la loro storia fatta di possessione e gelosia che già sui social non era piaciuta. Poi abbiamo iniziato a scovare le varie indiscrezioni fatte su tutte le coppie: chi ha già deciso di seguire un copione, chi è amico dei tentatori, l’ultimo scoop riguarda una forte amicizia tra Raul e nientepopodimeno che Ilary Blasi. Ma cerchiamo di vederci chiaro.

Raul in vacanza con Ilary Blasi: la storia con Martina è fake?

Il primo a ricevere lo scoop è stato Alessandro Rosica, l‘Investigatore Social. Persone molto vicine alla coppia formata da Raul e Martina hanno deciso di spifferare un po’ i loro segreti. A quanto pare i due sono molto famosi, entrambi contano decine di migliaia di fan su TikTok e soprattutto Martina pare essere alla ricerca di popolarità televisiva, altro che viaggio nei sentimenti! Per quanto riguarda Raul invece le cose si fanno ancora più piccanti: Rosica infatti pubblica le segnalazioni fatte da altri conoscenti della coppia. Qualche uccellino ha spifferato che Raul ha sempre amato circondarsi di celebrità e forse complice Martina, proprietaria di un ristorante frequentato dai vip, è riuscito a farsi qualche amicizia nel mondo dello spettacolo. Le ultime vacanze infatti Raul le ha passate con Ilary Blasi, lei stessa lo segue su Instagram e ha postato storia in sua compagnia insieme ad altri amici.

Insomma altro che volti sconosciuti e lontani dal mondo della televisione, a Temptation Island quest’anno sbarcano anche amici di vip e ai social questo non piace, già si parla di raccomandazioni, di programmi fatti sempre con ”gli amici di”. Tuttavia, come si suol dire ”Tutto il mondo è paese”, anche nelle grandi città ci si conosce un po’ tutti e una vacanza insieme non è certo sinonimo di raccomandazione! Noi comunque teniamo d’occhio tutte le coppie e le indiscrezioni sul loro conto, quest’anno ci sarà da divertirsi!