Temptation Island: abbiamo la data! Alcune coppie già sbugiardate

Finalmente ricomincia il viaggio nei sentimenti! Temptation Island è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e i telespettatori sono già pronti a vedere cosa ci riserveranno quest’anno i falò di confronto. Le indiscrezioni fresche di giornata riportano la data di inizio del reality di Filippo Bisciglia.

Giunto alla sua dodicesima edizione, Temptation Island negli anni ci ha regalato delle perle indimenticabili e dei personaggi che sono poi rimasti nel cuore del pubblico. Basti pensare al successo clamoroso riscosso da Perla, Mirko e Greta, protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello. Chissà se anche quest’anno non ci imbatteremo in qualche coppia destinata a diventare celebre! Sui social però hanno già iniziato a spuntare varie indiscrezioni su delle coppie, vediamo che succede.

Temptation Island: si va a fine giugno! Le coppie hanno già dei copioni pronti?

Nei giorni scorsi circolava la voce che Temptation Island sarebbe ritornato il 13 Giugno, ma stando a quanto è uscito nelle ultime ore, le riprese sarebbero appena iniziate, portando così la messa in onda a slittare di una o due settimane. La data di inizio prevista è infatti il 20 Giugno, meno probabile il 27 Giugno ma va considerata anche questa alternativa. Comunque è ufficiale, si slitta a fine giugno, sempre di lunedì! E le coppie? Per ora ne abbiamo conosciute solo due e già su di loro sono usciti dei retroscena non male, ma secondo gli esperti di gossip si prevedono dei teatrini unici quest’anno! Ieri vi abbiamo presentato la seconda coppia che è sbarcata a Is Moros.

La coppia formata da Jenny e Tony ha già fatto discutere. A quanto pare i due si erano già lasciati e le persone vicino a loro hanno spifferato che niente di quanto detto sul conto del ragazzo è vero. Arrivano però altre indiscrezioni dall’investigatore social, Alessandro Rosica. Il gossipparo è infatti venuto a conoscenza tramite i suoi followers di alcuni siparietti studiati dai partecipanti. Qualche uccellino gli ha riferito che una coppia è amica di uno dei tentatori e che quindi si sarebbero messi d’accordo per creare delle dinamiche. Un’altra coppia invece sarebbe partita con un copione preparato con tanto di litigate molto colorite. Insomma, si prevede un’edizione ricca di colpi di scena (studiati o meno) e di risate assicurate!