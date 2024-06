Temptation Island 4° coppia Raul-Martina: brutta e pericolosa storia

Svelata la quarta coppia che si metterà alla prova a Temptation Island, la cui partenza è prevista entro fine giugno si Canale Cinque. Trattasi di Martina e Raul: lei è alla ricerca di maggiore libertà all’interno del rapporto e sostiene che lui sia possessivo e geloso. Naturalmente l’uomo non è dello stesso avviso ed è convinto di amare tanto la fidanzata. Uno schema brutto e pericoloso visto in svariate occasioni. C’è il sospetto, almeno a giudicare dalla clip di presentazione, che Raul sia una di quelle persone che fa confusione tra l’essere innamorati e l’essere possessivi, come se il primo status giustificherebbe il secondo. Sono invece due cose ben distinte che, però, purtroppo, non di rado vengono mescolate.

Inoltre diversi utenti, dopo aver visionato il video diffuso sui social ufficiali del programma, sono stati disorientati dal fattore tempo. Martina spiega che la relazione dura da 10 mesi. Allo stesso tempo racconta che due anni fa c’è stata una rottura:

“Sono Martina ho 26 anni e vengo da Roma, sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Raul per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

La visione della rapporto di Raul è invece alquanto differente rispetto a quella della compagna:

“Il nostro problema, che è la gelosia, non è in realtà per me così grave, non sono neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei e credo che la convivenza ci aiuti invece”.

Si parta dal fornire una spiegazione sulla questione della durata della love story. Evidentemente Martina e Raul si sono conosciuti anni fa e si sono lasciati per poi tornare a frequentarsi da 10 mesi. Ecco risolto l’arcano mistero. Per quel che riguarda il problema della relazione, la gelosia e la possessività, fanno riflettere le parole dell’uomo: in che senso per lui non sono un problema così grave? Tanti utenti affezionati al reality delle tentazioni hanno commentato il video di presentazione e, inutile dirlo, si sono scagliati contro Raul.

Temptation Island, svelate quattro coppie ufficiali

Sono dunque quattro le coppie fino ad ora svelate dal programma. Raul e Martina vanno ad aggiungersi a Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian e Ludovica. Quest’ultima coppia è quella che ha destato più curiosità: insieme da nemmeno due anni è già alle prese con un paio di corna che lei ha ficcato in testa a lui. Se ne vedranno delle belle, preparate i pop corn.