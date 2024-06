Temptation Island, la 3° coppia è uno show: festa delle corna di lei

Temptation Island 2024 scalda i motori. Lungo il pomeriggio di venerdì 7 giugno, il reality delle tentazioni, attraverso i suoi profili social, ha presentato la terza coppia che metterà alla prova la propria relazione sentimentale all’interno del resort sardo che da anni ospita il programma, l’“Is Morus Relais”. A cimentarsi nelle dinamiche del popolare show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ecco Christian e Ludovica. A scrivere a Temptation è stato il 34enne di Vasso, uomo tradito dalla compagna e in cerca di conferme.

“Scrivo io a Temptation Island – spiega Christian nella clip – perché Ludovica mi ha lasciato 2 volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo ai sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa”.

La love story tra i due concorrenti è iniziata un anno e dieci mesi fa. E si è dovuta scontrare già con ben due tradimenti. Non proprio una partenza con il botto, viene da dire. Naturalmente gli affezionati al reality delle tentazioni, non appena hanno visionato il video di presentazione, hanno fatto piovere una cascata di ironie. Centinaia i commenti caustici giunti sotto al post Instagram del programma. “Non c’è due senza tre”, la frase andata per la maggiore. Tantissimi poi coloro che hanno invitato il 34enne a darsi una “sveglia”. Diversi anche gli utenti che hanno consigliato al ragazzo di darsela a gambe al più presto.

Attenzione però a giudicare con troppa fretta. Da sempre Temptation Island riserva grandi colpi di scena (d’altra parte l’effetto sorpresa è uno dei punti di forza del format). Ciò che inizialmente sembra scontato non di rado finisce per non esserlo. Altrimenti detto, nel corso degli anni, ci sono stati molti casi in cui i ruoli di vittima e carnefice, se inizialmente sembravano ben definiti, sono poi via via andati a sfumarsi. In alcuni frangenti è anche capitato di vedere un completo ribaltamento di ciò che di primo acchito appariva nitido e chiaro.

Quando inizia la nuova edizione di Temptation Island

La nuova edizione del programma dovrebbe andare in onda a partire da giovedì 20 giugno o da giovedì 27 giugno 2024, naturalmente in prima serata su Canale Canale. A condurre il fido ‘scudiero’ di ‘Queen Mary’, Filippo Bisciglia.