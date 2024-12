This Is Me, una formula perfetta: perché lo show su Amici funziona

Questa sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima delle tre puntate di This Is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin che celebra il successo di Amici di Maria De Filippi e ripercorre le carriere dei suoi protagonisti dai loro esordi fino ad oggi. Le prime due serate hanno ottenuto un grande successo e non è difficile che anche quella di oggi replicherà gli ottimi ascolti registrati fino ad ora. I motivi della riuscita del programma sono diversi. Scopriamo quali sono ed analizziamoli uno ad uno.

Perché la formula di This Is Me funziona

Amici di Maria De Filippi è da sempre una delle trasmissioni più amate di Canale 5. Non è difatti un caso che venga trasmessa ormai dal 2002 (prima era conosciuta con il nome di Saranno Famosi). Qualsiasi cosa ruoti intorno al programma è quindi un successo quasi assicurato, così come avvenuto nel caso di This Is Me. Lo show è uno spin off proprio del talent di Maria De Filippi, incentrato sui suoi più grandi protagonisti, dai professori agli allievi che hanno fatto la storia del programma. A condurre è Silvia Toffanin, la quale ripercorre tutti i momenti più salienti delle carriere degli ospiti in studio, dai vincitori delle diverse edizioni ad altri volti noti di Amici.

This Is Me è quindi una trasmissione che punta sull’effetto nostalgia e sullo scatenare i ricordi da parte non solo dei ragazzi usciti dal talent intervistati da Toffanin ma anche del pubblico in studio e a casa. Il programma fa rivivere momenti della propria vita attraverso le canzoni dei talenti di Amici, spezzoni di vecchie puntate, aneddoti legati alle esperienze nella scuola da parte degli ex allievi e bellissime coreografie da parte dei ballerini. Inoltre lo show si presenta in modo molto vario. Ci sono interviste, giochi con gli ospiti, canzoni e duetti con cantanti non provenienti da Amici, balli, clip legate al programma e tanto altro.

I protagonisti delle tre puntate

Anche i protagonisti di ogni puntata sono stati una scelta vincente. Sebbene ci sia stato qualche grande assente, si è comunque deciso di puntare sui volti più amati del programma. Nel corso delle diverse serate si sono difatti susseguiti in studio: Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Irama, Rudy Zerbi, Diana Del Bufalo, Stash, Petit, Mida, Marisol, Isobel, Serena Carella, Alessandra Amoroso, Ambeta, Annalisa, Veronica Peparini, Andreas Muller, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Giordana Angi, LDA, Gaia, Mew, Holden, Sarah Toscano, Vincenzo Di Primo, Vincenzo Durevole, Elodie, Alessandro Cavallo, Mattia Zenzola, Garrison, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Enrico Nigiotti, Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Alberto Urso, Sebastian Melo Taveira, Giulia Pauselli, Wax, Dustin e Riki.