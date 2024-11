This Is Me, quali ex Amici potremmo non rivedere da Toffanin

Ieri sera è iniziato su Canale 5 This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin che ricorda e celebra la carriera di alcuni ex volti del talent show Amici di Maria De Filippi dai loro esordi all’interno del programma fino ad oggi. Nella puntata andata in onda ieri sera sono stati ospiti in studio i cantanti Emma Marrone, Irama, Diana del Bufalo, Stash, Mida e Petit ed i ballerini Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Marisol, Serena Carella ed Isobel. Le prossime settimane gli ospiti non saranno da meno, tuttavia ci sono alcuni volti storici del talent di Maria De Filippi che potremmo non rivedere. Scopriamo chi potrebbe non esserci stando alle anticipazioni spuntate sul web.

Nelle prossime puntate, stando alle anticipazioni sul web, vedremo invece i cantanti Annalisa, Alessandra Amoroso, LDA, Sarah Toscano, Giordana Angi, Gaia, Riki e Wax ed i ballerini Giulia Stabile, Anbeta, Umberto Gaudino, Andreas Muller e Dustin.

Chi ex Amici che potremmo non rivedere a This Is Me

Come si può intuire, quindi, alcuni grandi protagonisti del talent potrebbero non prendere parte allo spin off di Silvia Toffanin. Tra i nomi assenti nelle anticipazioni ci sono anche quelli di numerosi vincitori delle diverse stagioni di Amici. Basti pensare già solo ad Angelina Mango, vincitrice dell’edizione 2023 del programma e successivamente vincitrice di Sanremo 2024. Come lei non risultano esserci anche i cantanti Dennis Fantina, vincitore della prima edizione, Giulia Ottonelli, Antonino Spadaccino, Federico Angelucci, Marco Carta, Virginio, Moreno, Deborah Iurato, Sergio Sylvestre, Alberto Urso e Luigi Strangis. Tra i ballerini vincitori potrebbero mancare invece Leon Cino, Mattia Zenzola, Ivan D’Andrea e Denny Lodi.

Altro grande assente potrebbe essere Sangiovanni. Il cantante ha recentemente annunciato il suo ritiro dalle scene per motivi personali. Probabile sia quindi questo il motivo della sua mancata partecipazione al programma. Come lui potremmo non rivedere anche Valerio Scanu, altro volto molto amato del programma. Questo ha recentemente rivelato l’interruzione del suo rapporto con Maria De Filippi. E ancora potrebbero mancare Briga, Aka 7even, Alex Wyse, Elodie, i Dear Jack, Loredana Errore, Karima, Pierdavide Carone, Sebastian. Una lista che potrebbe continuare. Sembrerebbe non esserci anche l’ex ballerino Stefano De Martino, attualmente impegnato nella conduzione di Affari tuoi su Rai 1.