Emma Marrone a This is me, look bocciato: marca e prezzo

Oggi, mercoledì 20 novembre, su Canale 5 ha debuttato This is Me, lo show dedicato a ripercorrere la storia di Amici e a celebrare i talenti più importanti che, in 24 anni, sono emersi dalla Scuola più famosa d’Italia. A condurre il programma è stata, in via eccezionale, Silvia Toffanin, che ha scelto di uscire dalla sua comfort zone di Verissimo per cimentarsi in uno spettacolo di prima serata, seppur registrato. La prima puntata ha visto protagonisti alcuni tra i cantanti e ballerini più celebri nati dal talent, come Emma Marrone, Irama Giuseppe Giofrè ed Elena D’Amario. Ad aprire le danze sono stati Emma e Giuseppe, che hanno anche lavorato insieme in un tour della cantante.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Emma Marrone ha rivissuto il suo percorso ad Amici, emozionandosi davanti a immagini di ben 15 anni fa che hanno segnato la sua partecipazione al talent show. Tra l’altro, è spuntato anche un momento che la vedeva accanto al suo ex fidanzato, Stefano De Martino. Emma ha raccontato di aver partecipato al talent subito dopo aver vinto la sua prima battaglia contro il cancro, spiegando quanto quest’esperienza le abbia stravolto la vita. Non poteva mancare una menzione a Maria De Filippi, definendola un vero pilastro nella sua vita, una persona speciale a cui ancora oggi non manca mai di chiedere consiglio.

Insomma, il pubblico ha adorato la sua ospitata, ma non altrettanto il suo look. Emma Marrone ha fatto discutere per la scelta di un abito firmato Marni, parte della collezione Autunno/Inverno 2024-2025. Il vestito era un modello oversize black and white con un effetto “graffito”. Un outfit decisamente particolare, caratterizzato da un collo alto e privo di scollature, che per molti non ha valorizzato al meglio la figura di Emma, portando a numerose critiche. Anche il resto del look non ha convinto: Emma ha lasciato i capelli sciolti con due ciocche ai lati del viso, abbinandoli ad un trucco semplice e naturale.

Nonostante le critiche ricevute dal pubblico social, il costo di questo abito è tutt’altro che modesto. Sebbene non si sappia il prezzo esatto del vestito indossato da Emma Marrone, sul sito di Marni abiti simili partono da almeno 1000 euro. Dunque, una scelta tutt’altro che economica o alla portata di tutti.