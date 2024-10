Amici-Verissimo anticipazioni 1° puntata: 2 ex allievi Big, ospiti, sfida

La prima puntata dello speciale di Amici – Verissimo, intitolato This is me, andrà in onda il 23 novembre 2024 e oggi c’è stata la registrazione. In particolare, è stata registrata la prima parte di questo appuntamento imperdibile, che vede alla conduzione Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Quest’ultima ha il compito di omaggiare gli ex volti del talent show di Canale 5 per la felicità dei fan. Infatti, i telespettatori hanno modo di rivedere sul piccolo schermo, con tanto di clip del loro percorso, cantanti e ballerini nati nel programma di Mediaset. Le anticipazioni svelano gli ospiti, i giochi e le esibizioni dei protagonisti della prima parte della prima puntata.

This is me anticipazioni prima puntata: gli ex allievi e gli ospiti

Secondo quanto riporta SuperGuidaTv, Maria De Filippi e Silvia Toffanin sono presenti insieme solo nella prima parte della puntata di This is me del 23 novembre. A lanciare l’idea di sviluppare questo progetto pare sia stata la compagna di Pier Silvio Berlusconi, a cui ‘Queen Mary’ dà lo scettro. La storica conduttrice lascia poi sola la Toffanin a condurre questo nuovo programma. Infatti, ci pensa Silvia a intervistare e condurre le esibizioni e i giochi degli ospiti.

Ebbene nella prima puntata gli ex volti del programma di Canale 5 presenti sono Emma Marrone, Giuseppe Gioffrè, Isobel, Petit, Marisol e Mida. Mentre gli ultimi quattro sono ex allievi delle due recenti edizioni del talent show, i primi due sono volti storici, a cui i telespettatori sono tanto affezionati. I cantanti danno vita a dei duetti con sei ospiti: Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks.

Amici-Verissimo speciale 23 novembre: le esibizioni e la sfida

Nel corso della puntata, gli ex volti di Amici di Maria De Filippi presenti in studio si esibiscono e ripercorrono la loro esperienza nella Scuola. Infatti, le anticipazioni segnalano che ci sono degli rvm con il percorso di ogni artista. Così, i telespettatori hanno modo di rivivere le carriere dei loro idoli. Ognuno di loro si esibisce in studio, accompagnati da altri artisti. Emma Marrone è protagonista di un medley delle sue canzoni e duetta con Fabri Fibra e Baby Gang.

Mida canta con VillaBanks e AVA. Invece, Giuseppe Gioffrè balla “lasciando, come sempre, tutti senza fiato”. E su questo non c’erano dubbi. Medley anche per Petit, il quale duetta con SLF e Fred De Palma. Mentre Isobel e Marisol si esibiscono con i professionisti, non mancano i giochi e gli scherzi. In particolare, nella prima puntata di This is me, viene svolta una sfida, divertente: chi sbaglia deve lanciare un bicchiere d’acqua allo sfidante. Le prime due a sfidarsi sono Isobel e Marisol, seguite da Petit e Mida.

La sfida prevede che gli ex allievi indovinino se è vero o falso un aneddoto raccontato da Silvia Toffanin. Alla fine, l’unico a non ricevere il bicchiere d’acqua in faccia è Petit.