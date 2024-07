Mediaset, Maria paga “la tassa Toffanin” e perché Ilary è “sgradita”

Una delle grandi novità annunciate da Mediaset in merito ai prossimi palinsesti riguarda il nuovo progetto di prima serata che vedrà coinvolte Silvia Toffanin e Maria De Filippi chiamate a confezionare per Canale Cinque due o tre serate evento (ancora da stabilire con precisione il numero) per omaggiare gli artisti nati e cresciuti ad Amici. Trattasi di una collaborazione tra Verissimo e Fascino, ossia la società di produzione di “Queen Mary”. Sarà proprio la Fascino infatti a realizzare la trasmissione. Ma chi conduce? Silvia o Maria, oppure entrambe? Dagospia, tramite un proprio report, ha sostenuto che tale show sia scaturito da pressioni fatte dalla Toffanin sul compagno, cioè colui che a Mediaset tutto vede e tutto decide, Pier Silvio Berlusconi. Ma c’è dell’altro: ‘Dago’ ha assicurato che la De Filippi non avrebbe fatto i salti di gioia per il progetto, ma che comunque alla fine risponderà presente alla chiamata.

Secondo Dagospia, la Toffanin “scalpita da un pezzo per nuovi orizzonti di gloria televisiva”, avendo voglia di evadere dopo 18 anni dallo schema delle interviste di Verissimo. Questi i dettagli forniti dal portale diretto da Roberto D’Agostino:

“Alle pressanti richieste della madre dei suoi due figli, sapendo bene quali sono i rischi di un flop in prime time, l’erede Berlusconi ha chiesto consiglio alla fidata De Filippi. E alle presentazioni dei palinsesti Mediaset la più grande novità ha riguardato l’annuncio di tre prime serate speciali che vedranno uniti i programmi Amici e Verissimo, con l’intento di celebrare gli artisti nati e cresciuti proprio all’interno del talent dalla storia ventennale. Sempre per salvaguardare l’incolumità mediatica da possibili capitomboli de ‘’La Toffa’’, come tutti la chiamano a Cologno Monzese, Pier Silvio vorrebbe che a novembre la conduzione dello show fosse in duplex, ma a Maria basta e avanza produrlo con la sua società Fascino, e per sole due puntate anziché tre come annunciato. Ma, vedrete, che alla fine anche Maria La Sanguinaria sarà costretta a pagare la tassa Toffanin”.

Le dinamiche sotterranee di Mediaset: così Ilary Blasi è rimasta senza programmi

Il report di Dagospia, sempre a proposito delle dinamiche sotterranee che governano la tv e, in questo caso particolare, Mediaset, ha anche rivelato che Ilary Blasi sarebbe ormai “sgraditissima” a Pier Silvio Berlusconi che non le avrebbe perdonato l’agire in merito al documentario Unica, esclusiva Netflix realizzata con la casa di produzione Banijay. Si mormora che il numero uno del Biscione, dopo che la sua azienda ha fatto nascere e crescere la conduttrice romana, abbia interpretato la scelta dell’ex moglie di Totti di affidarsi a Netflix come una sorta di “tradimento”. Da qui sarebbe nata la scelta di toglierle le redini de L’Isola dei Famosa e di relegarla a un compito estivo e secondario, cioè Battiti Live.

Dulcis in fundo, la Blasi non figura in alcuna trasmissione della prossima stagione Mediaset. Strano, visto che a Battiti Live sta ottenendo ottimi risultati e in tutti questi anni ha fatto bene. Insomma, sembra proprio che qualcosa si sia davvero rotto a livello di rapporti professionali. E pensare che la Blasi era pure stata data come conduttrice de La Talpa. E invece alla fine Mediaset ha messo sotto contratto Diletta Leotta. Sempre secondo Dagospia, la siciliana sarebbe stata arruolata a La Talpa per una sorta di tirocinio per la futura conduzione de L’Isola dei Famosi.